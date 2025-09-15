iPhone 18 sẽ có Face ID dưới màn hình?

Giấc mơ màn hình tràn viền và thách thức kỹ thuật

Tâm điểm của tin tức về iPhone 18 lần này tiếp tục xoay quanh công nghệ Face ID và cụm camera trước, vốn từ lâu được kỳ vọng sẽ “biến mất” hoàn toàn khỏi màn hình để mang đến trải nghiệm tràn viền thực sự.

iPhone 18 có thể là chiếc iPhone đầu tiên sở hữu công nghệ Face ID dưới màn hình. Ảnh: Macrumors

Theo một bài đăng tối thứ Bảy trên Weibo của nguồn tin Instant Digital, iPhone 18 sẽ có phần Dynamic Island “hẹp hơn một chút” so với thế hệ hiện tại. Nói cách khác, phần giao diện hình viên thuốc sẽ chiếm ít diện tích hơn ở viền trên màn hình.

Nguyên nhân được cho là do sự thay đổi ở các linh kiện, khiến Apple không còn cần che phủ quá nhiều bằng giao diện Dynamic Island.

