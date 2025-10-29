iPhone 18 Pro sẽ được trang bị camera đỉnh cao như máy ảnh chuyên nghiệp

Một tin đồn mới từ Trung Quốc cho thấy Apple đang chuẩn bị mang công nghệ khẩu độ thay đổi (variable aperture) lên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max – một tính năng từng chỉ xuất hiện trên các máy ảnh DSLR cao cấp.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được cho là sẽ có camera mới, khẩu độ mở rộng và biến thiên.

Nếu đúng, đây có thể là bước ngoặt lớn nhất trong lịch sử camera iPhone, giúp người dùng có khả năng sáng tạo linh hoạt hơn và chụp được những bức ảnh sắc nét hơn bao giờ hết.

Theo nguồn tin từ Digital Chat Station (DCS) – một chuyên gia rò rỉ nổi tiếng và đáng tin cậy trong giới công nghệ – iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ được trang bị hệ thống camera mới với khả năng thay đổi khẩu độ, cùng với ống kính chính và ống kính tele có khẩu độ lớn hơn. Thông tin này được cho là đến từ chuỗi cung ứng của Apple tại Trung Quốc.

Lần đầu tiên iPhone có thể thay đổi khẩu độ như máy ảnh chuyên nghiệp

Nếu rò rỉ trên là chính xác, ống kính 48MP Fusion của iPhone 18 Pro sẽ là camera đầu tiên trên iPhone có thể điều chỉnh khẩu độ. Điều này nghĩa là người dùng có thể thay đổi độ mở của ống kính – tương tự cách mà các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp điều chỉnh trên máy DSLR để kiểm soát lượng ánh sáng đi vào cảm biến.