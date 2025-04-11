iPhone 18 Pro sẽ có ba màu hoàn toàn mới cực 'hot'

Apple dường như đang tiếp tục theo đuổi xu hướng màu sắc táo bạo cho dòng iPhone Pro. Sau khi tạo bất ngờ với màu cam vũ trụ trên iPhone 17 Pro, tin đồn mới nhất cho thấy iPhone 18 Pro có thể đánh dấu bước chuyển mình tiếp theo với ba lựa chọn màu hoàn toàn mới.

Đây là một thay đổi đáng chú ý, bởi trong nhiều năm, dòng Pro vốn gắn liền với các gam màu trầm như đen, xám không gian hay bạc.

iPhone 18 Pro dự kiến có nhiều màu mới bắt mắt. Ảnh: 9to5mac

Theo một báo cáo mới xuất hiện trên Weibo từ tài khoản Digital Chat Station – người nhiều lần đưa ra thông tin chính xác về các sản phẩm Apple trước đây – iPhone 18 Pro đang được thử nghiệm với ba màu: nâu (coffee/brown), tím (purple) và đỏ rượu vang (burgundy/wine red).

Đây là những sắc màu chưa từng xuất hiện trên bất kỳ mẫu iPhone Pro nào từ trước đến nay.