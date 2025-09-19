iPhone 18 Pro Max sở hữu thiết kế ‘trong suốt’ đột phá?

Nếu thông tin mới nhất từ một nguồn tin Trung Quốc là chính xác, mẫu iPhone cao cấp ra mắt năm 2026 - iPhone 18 Pro Max sẽ giữ nguyên phong cách thiết kế của iPhone 17 Pro, ngoại trừ một chi tiết đặc biệt: mặt lưng “nửa trong suốt”.

iPhone 18 Pro Max có thể có mặt lưng “nửa trong suốt”. Ảnh: Macrumors

Giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế, nhưng khác biệt ở mặt lưng

Theo nguồn tin, iPhone 18 Pro Max sẽ vẫn duy trì màn hình 6,3 inch, cụm camera sau dạng hình chữ nhật với cách bố trí 3 ống kính theo tam giác giống iPhone 17 Pro.

Điểm khác biệt duy nhất được cho là nằm ở chất liệu kính mặt lưng, với thiết kế “nửa trong suốt” thay vì hoàn toàn mờ đục như trước.

Nguồn tin Digital Chat Station, viết trên mạng xã hội Weibo, cho rằng sự thay đổi này có thể giúp người dùng nhìn thấy cuộn dây sạc MagSafe bên trong, tạo nên một phong cách thẩm mỹ mới lạ.

Tuy nhiên, do không có thêm chi tiết cụ thể, khái niệm “nửa trong suốt” vẫn để lại nhiều tranh cãi.