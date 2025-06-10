iPhone 17e: Sức mạnh flagship trong thân máy giá rẻ, hàng triệu fan mong đợi

Liệu iPhone 17e có sớm xuất hiện để nối tiếp thành công của iPhone 16e ra mắt đầu năm nay với mức giá chỉ 599 USD? Đây là tất cả những gì giới công nghệ biết được cho đến thời điểm hiện tại.

Lịch trình ra mắt: Năm 2026 là thời điểm vàng?

Theo nhiều báo cáo từ các nguồn uy tín, Apple sẽ tung ra iPhone 17e vào năm 2026. Nhà phân tích nổi tiếng Ming-Chi Kuo cho rằng Apple sẽ giới thiệu model này ngay trong nửa đầu năm tới, nhằm chuyển sang chu kỳ cập nhật thường niên cho dòng iPhone giá rẻ.

iPhone 16e. Ảnh: Allison Johnson/The Verge

Tương tự, nhà báo Mark Gurman của Bloomberg cũng xác nhận iPhone 17e dự kiến trình làng sớm trong năm sau. Một tin tức rò rỉ hồi tháng 4 còn tiết lộ máy đã tiến gần đến giai đoạn thử nghiệm sản xuất, nhưng thay vì ra mắt tháng 2 giống iPhone 16e, nhiều khả năng iPhone 17e sẽ lùi sang tháng 5/2026.

Màn hình: Vẫn giữ tấm nền cũ để tiết kiệm chi phí

Nguồn tin từ The Elec (Hàn Quốc) hồi tháng 7 cho biết, iPhone 17e sẽ tiếp tục sử dụng màn hình OLED giống như iPhone 16e – vốn từng xuất hiện trên iPhone 14. Đây là một phần trong chiến lược tận dụng linh kiện giá rẻ từ các dây chuyền sản xuất cũ nhằm hạ chi phí.

Cụ thể, iPhone 16e sở hữu màn hình Super Retina XDR OLED, tỷ lệ tương phản 2.000.000:1, độ sáng tối đa 800 nit (thông thường) và 1.200 nit (HDR). Độ phân giải đạt 2532 x 1170 pixel, 460 ppi – thấp hơn một chút so với iPhone 16 chuẩn (2556 x 1179).

Với việc Apple tái sử dụng tấm nền này, nhiều khả năng iPhone 17e sẽ tiếp tục đi theo công thức quen thuộc: “màn hình đẹp, nhưng không phải tốt nhất”.