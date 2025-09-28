iPhone 17e giá rẻ sắp ra mắt: Đáng chờ đợi cho hàng triệu người dùng

Apple chỉ vừa tung ra iPhone 16e vào tháng 2/2025 để thay thế cho dòng iPhone SE vốn đã dừng lại, và theo truyền thống, dòng “e” thường được làm mới sau khoảng một năm. Vì vậy, nhiều khả năng iPhone 17e sẽ phải đợi đến đầu năm 2026 mới chính thức trình làng.

Một concept iPhone 17e. Ảnh: TT Technology

Bài viết này sẽ tổng hợp tất cả thông tin rò rỉ, phân tích xu hướng và những dự đoán quan trọng, giúp bạn cân nhắc xem liệu chiếc iPhone giá rẻ tiếp theo của Apple có phù hợp với mình hay không.

Theo các nguồn tin từ giới rò rỉ, iPhone 17e sẽ có cấu hình cơ bản nhưng vẫn giữ được trải nghiệm cốt lõi của một chiếc iPhone hiện đại.

Một số thông số dự kiến: Màn hình OLED 6,1 inch kèm Dynamic Island; Chip Apple A19; Camera đơn 48MP phía sau; camera trước 18MP; Modem di động C1 hoặc C1X; Hai lựa chọn màu: đen và trắng.

Hiệu năng: A19 nhưng “rút gọn”

Theo nhà báo Mark Gurman của Bloomberg, iPhone 17e sẽ được trang bị chip A19 giống iPhone 17 tiêu chuẩn. Tuy nhiên, Apple có truyền thống “cắt giảm” nhẹ hiệu năng GPU ở dòng giá rẻ.

Trước đó, iPhone 16e dùng chip A18 nhưng bị giảm đi một nhân GPU so với iPhone 16. Rất có thể A19 trên iPhone 17e cũng sẽ có một GPU bị vô hiệu hóa.

Điều này sẽ giúp Apple tạo khoảng cách rõ ràng giữa iPhone 17e và các mẫu cao cấp, đồng thời vẫn đảm bảo trải nghiệm mượt mà cho các tác vụ thường ngày.

Một điểm cộng khác là con chip này vẫn mang đến những cải tiến về AI, xử lý hình ảnh và tiết kiệm năng lượng, vốn là xu hướng chủ đạo trên iPhone 17.

Số phận của iPhone Air sẽ thế nào?

Modem: C1 hay C1X?