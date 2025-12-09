iPhone 17 về Việt Nam: Khi nào, giá bao nhiêu và mua ở đâu?

iPhone 17 về Việt Nam sớm hơn bao giờ hết

Năm nay, Apple đã chính thức mở bán vào 1 ngày trên toàn thế giới để đảm bảo công bằng cho tất cả. Ngày iPhone 17 về tay người tiêu dùng là ngày 19/9. Tuy nhiên, số lượng máy sẽ chia ra các đợt, vì vậy trong thời điểm đầu, các máy sẽ rất nhanh cháy hàng và khách hàng sẽ phải đợi đến các đợt thứ 2, thứ 3,...

Ở Việt Nam cũng không ngoại lệ, iPhone 17 chính hãng với mã VN/A sẽ có mặt tại các đại lý ủy quyền của Apple vào chính xác ngày 19/9/2025. Sự kiện này tạo nên sự phấn khích lớn cho người dùng, bởi họ có thể sở hữu sản phẩm sớm hơn, không còn nỗi lo bỏ lỡ những trải nghiệm công nghệ mới nhất.

Sự kiện iPhone 17 về Việt Nam sớm cũng mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Thay vì phải mua hàng xách tay với nhiều rủi ro về chất lượng và bảo hành, người dùng có thể mua iPhone chính hãng với giá niêm yết rõ ràng và chế độ hậu mãi chu đáo.

Giá iPhone 17 tại Việt Nam bao nhiêu tiền?