iPhone 17 về Việt Nam: Khi nào, giá bao nhiêu và mua ở đâu?

iPhone 17 về Việt Nam sớm hơn bao giờ hết
Năm nay, Apple đã chính thức mở bán vào 1 ngày trên toàn thế giới để đảm bảo công bằng cho tất cả. Ngày iPhone 17 về tay người tiêu dùng là ngày 19/9. Tuy nhiên, số lượng máy sẽ chia ra các đợt, vì vậy trong thời điểm đầu, các máy sẽ rất nhanh cháy hàng và khách hàng sẽ phải đợi đến các đợt thứ 2, thứ 3,...
Ở Việt Nam cũng không ngoại lệ, iPhone 17 chính hãng với mã VN/A sẽ có mặt tại các đại lý ủy quyền của Apple vào chính xác ngày 19/9/2025. Sự kiện này tạo nên sự phấn khích lớn cho người dùng, bởi họ có thể sở hữu sản phẩm sớm hơn, không còn nỗi lo bỏ lỡ những trải nghiệm công nghệ mới nhất.
Sự kiện iPhone 17 về Việt Nam sớm cũng mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Thay vì phải mua hàng xách tay với nhiều rủi ro về chất lượng và bảo hành, người dùng có thể mua iPhone chính hãng với giá niêm yết rõ ràng và chế độ hậu mãi chu đáo.
Giá iPhone 17 tại Việt Nam bao nhiêu tiền?
Khi iPhone 17 về Việt Nam, giá bán luôn là yếu tố được quan tâm hàng đầu. Dựa trên giá niêm yết tại thị trường Mỹ và tỷ giá hối đoái, Bảng giá iPhone 17 tại Việt Nam sẽ từ mức giá theo bảng dưới đây.
Mức giá trên được tính toán dựa trên các yếu tố như thuế nhập khẩu, chi phí vận chuyển, và tỷ giá hối đoái. So với hàng xách tay, việc mua iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam mang lại nhiều lợi ích vượt trội, bao gồm chế độ bảo hành 12 tháng tại các trung tâm bảo hành ủy quyền của Apple, sự đảm bảo về nguồn gốc sản phẩm và chính sách hậu mãi chuyên nghiệp. Mặc dù giá có thể cao hơn đôi chút, nhưng sự an tâm và các dịch vụ đi kèm hoàn toàn xứng đáng với khoản đầu tư này.
iPhone được chú ý nhất trong sự kiện ra mắt iPhone 17
Trong năm nay, iPhone Air là chiếc iPhone được chú ý nhất tại sự kiện vừa qua nhờ thiết kế siêu mỏng nhẹ với độ dày chỉ 5,6 mm và trọng lượng chỉ khoảng 165 gram, trong khi vẫn sở hữu màn hình lớn 6,5 inch Super Retina XDR với tần số quét cao đến 120Hz.
Trang chủ Apple cũng nhấn mạnh iPhone Air được trang bị chip A19 Pro, modem C1X và chip sóng N1, giúp hiệu năng mạnh mẽ mà vẫn tiết kiệm năng lượng vượt trội — được giới thiệu là iPhone “tiết kiệm năng lượng nhất từ trước tới nay”.
Các điểm nổi bật khác bao gồm camera sau 48MP Fusion Main tích hợp telephoto 2× quang học, camera trước 18MP với Center Stage, và khung máy bằng titanium bền chắc cùng Ceramic Shield 2 được cải tiến khả năng chống trầy xước.
Chắc chắn với những thông số mới như vậy trên iPhone Air, khách hàng sẽ háo hức khi có trên tay chiếc iPhone hiện đại bậc nhất này. Dưới đây là cách đặt hàng để nhận máy sớm nhất về tay!
Hướng dẫn mua iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam tại CLICKBUY
Để đảm bảo sở hữu iPhone 17 về Việt Nam một cách an toàn và nhanh chóng, người mua nên thực hiện theo các bước sau:
Theo dõi thông tin chính thức
Ngay khi Apple công bố ngày mở bán tại Việt Nam, các đại lý ủy quyền như CLICKBUY đã thông báo chính thức trên website và các kênh truyền thông. Hãy theo dõi các kênh này để cập nhật thông tin chính xác, tránh bị lừa đảo bởi các nguồn tin không đáng tin cậy.
Đặt hàng trước
Đây là cách tốt nhất để sở hữu iPhone 17 sớm nhất. Khách hàng chỉ cần truy cập website, chọn phiên bản và màu sắc mong muốn, sau đó làm theo hướng dẫn để đặt cọc từ ngày 12/9 và nhận máy vào ngày 19/9.
Chọn đại lý uy tín
Mua sắm tại một địa chỉ uy tín sẽ giúp bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm và chế độ bảo hành. CLICKBUY với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề và là đại lý ủy quyền của Apple tại Việt Nam cam kết iPhone 17 chính hãng VN/A 100%, bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn của Apple.
Đón đầu xu hướng, sở hữu ngay khi iPhone 17 về Việt Nam
Những thông tin về việc iPhone 17 về Việt Nam sớm hơn dự kiến là một tín hiệu vui cho thị trường công nghệ trong nước. Với những cải tiến vượt trội về hiệu năng, thiết kế và các tính năng độc đáo, sản phẩm này chắc chắn sẽ trở thành siêu phẩm được săn đón nhất năm nay. Nếu bạn đang khao khát được trải nghiệm đỉnh cao công nghệ và không muốn bị bỏ lỡ, CLICKBUY chính là nơi bạn cần đến.
