iPhone 17 sử dụng AI mạnh nhất lịch sử của OpenAI

GPT-5 là phiên bản mới nhất và được đánh giá là bước tiến vượt bậc trong nhiều lĩnh vực. Apple xác nhận tính năng ChatGPT tích hợp trong Apple Intelligence sẽ sớm được nâng cấp để sử dụng GPT-5, thay vì GPT-4o như hiện nay.

Hiện tại, ChatGPT trong Apple Intelligence hoạt động trên iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia và visionOS 2, cho phép người dùng tùy chọn bật hoặc tắt. Nếu kích hoạt, Siri có thể gọi ChatGPT để hỗ trợ trả lời các yêu cầu phức tạp, bao gồm cả câu hỏi liên quan đến ảnh và tài liệu.

Người dùng cũng có thể nhờ ChatGPT soạn văn bản hoặc hình ảnh từ câu lệnh, cũng như tận dụng khả năng nhận diện hình ảnh thông qua Camera Control để tìm hiểu nhanh về địa điểm và vật thể xung quanh.