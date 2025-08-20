iPhone 17 series: Pin lớn, siêu mỏng và nhiều kỳ vọng từ Apple mùa thu này

Apple thường công bố phần cứng mới vào mùa thu và năm nay có lẽ cũng không ngoại lệ. Sự kiện dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 9/9, nơi Apple được cho là sẽ ra mắt dòng iPhone 17 cùng với các bản cập nhật cho Apple Watch và AirPods.

Concept iPhone 17 Pro Max màu cam. Ảnh: Technizo Concept

Như thường lệ, có rất nhiều tin tức rò rỉ xoay quanh các phiên bản iPhone mới, bao gồm màn hình lớn hơn, camera cải tiến cho các mẫu iPhone 17 và đặc biệt là sự xuất hiện của mẫu iPhone Air siêu mỏng – có thể thay thế dòng Plus.

iPhone 17, 17 Pro và 17 Pro Max

iPhone 17 được kỳ vọng sẽ có một cuộc lột xác đáng kể để tiệm cận hơn với các mẫu Pro. Máy có thể được trang bị màn hình 6,3 inch – lớn hơn 0,2 inch so với iPhone 16 – cùng với màn hình 120Hz, nâng cấp lớn so với mức 60Hz hiện tại.

iPhone 17 Pro Max sẽ sở hữu viên pin ‘cực khủng’, so kè với flagship Samsung

Ngoài ra, máy còn được đồn đoán sẽ có camera trước 24MP và bổ sung thêm màu tím và xanh lá mới.

Đối với dòng Pro, những nâng cấp sẽ thể hiện rõ rệt ở mặt lưng. Các hình ảnh concept cho thấy ba camera sau có thể được bố trí trong một thanh hình chữ nhật kéo dài từ cạnh này sang cạnh kia.

Đèn flash, cảm biến ánh sáng và micro sẽ nằm về phía bên phải. Ở khu vực MagSafe, logo Apple được cho là sẽ được đặt ở chính giữa để tăng tính thẩm mỹ.

Đáng chú ý, iPhone 17 Pro có thể thay đổi chất liệu khung, từ titan sang nhôm. Điều này vừa giúp Apple giảm chi phí, vừa khiến máy nhẹ hơn.