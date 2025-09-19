iPhone 17 series lên kệ: Canh bạc lớn của Apple cho phép thử thị trường Việt Nam

Theo ghi nhận, năm nay 24hStore cũng được người dùng tin tưởng khi đặt cọc cho sản phẩm mới của thương hiệu táo khuyết.

Với tư cách là nhà bán lẻ ủy quyền, 24hStore cho biết luôn nỗ lực giao hàng sớm đến khách hàng với những ưu đãi tốt nhất có thể, như một lời tri ân khi tin tưởng đồng hành.



Phép thử iPhone 17 series: Canh bạc lạc một nhịp của Apple tại Việt Nam



Trong bối cảnh nguồn hàng iPhone 17 series khan hiếm dù có lượng đặt cọc cao, cho thấy dường như Apple vẫn chưa sẵn sàng đáp ứng cho phép thử thị trường.

Điều này có thể phản ánh sự ngượng ngùng với thương hiệu này về các rào cản không đáng có để sàng lọc như đơn ảo, đại lý, thị hiếu người dùng, vô tình cho thấy một sự mâu thuẫn của Apple khi đưa Việt Nam vào nhóm nước mở bán đầu tiên trên thế giới.



Chia sẻ với nhu cầu thị trường và lượng hàng thực tế, một nhà bán lẻ không tiết lộ danh tính cho biết năm nay, nguồn hàng chỉ bằng 1/5 năm ngoái mà thậm chí còn bị quản chặt khi cung cấp đến khách hàng toàn quốc.

Thậm chí đến ngày mở bán 19/9 mà và tận cuối ngày 18/9, lượng hàng mới được nhập kho, việc hậu cần vận chuyển cũng là vấn đề lớn cho việc mở bán lần này.



Cùng với đó, một nhà bán lẻ cũng thừa nhận ví von rằng, tỷ lệ cho việc bán sản phẩm Apple rất thấp so với nhiều người nghĩ, cho thấy vấn đề nội tại cho việc cung cấp sản phẩm iPhone 17 series đến người dùng lúc này.



Bên cạnh những ồn ào, các thông tin từ các nhà bán lẻ cũng cho thấy, dường như sự khan hàng của bộ đôi iPhone 17 Pro/iPhone 17 Pro Max là rất khả dĩ.