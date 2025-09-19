iPhone 17 series lên kệ: Canh bạc lớn của Apple cho phép thử thị trường Việt Nam

Thi nhau mở bán iPhone 17 series trên toàn quốc
Theo đó, hàng loạt các nhà bán lẻ thi nhau mở bán iPhone 17 series cho số lượng lên đến hàng trăm ngàn đơn hàng đặt trước, phản ánh phép thử sáng suốt dù muộn màng của Apple tại thị trường Việt Nam.
Năm nay, TopZone (thương hiệu thuộc Thế Giới Di Động) cho biết chốt thời điểm đặt hàng, số lượng khách hàng đặt cọc gần 95.000 trong tổng gần 110.000 quan tâm.
Tại sự kiện mở bán trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), ông Đoàn Văn Hiểu Em - CEO TopZone cho biết sẽ có 600 máy đến các khách hàng may mắn khi trở thành chủ nhân đầu tiên sở hữu.
"Ngoài những khách hàng đặt trước, chúng tôi cũng dành 300 suất mua iPhone 17 Pro Max màu cam vũ trụ cho khách hàng may mắn tham gia sự kiện thông qua hình thức quay số", ông Hiểu Em thông tin thêm.
Song song với các khách hàng trực tiếp tại sự kiện, hệ thống cũng tranh thủ trả hàng thần tốc cho khách hàng đặt trước iPhone 17 series trên toàn quốc.
Cụ thể, hệ thống chia làm 3 đợt trả hàng, bao gồm đợt 1 sẽ là 15.000 máy, đợt 2 15.000 máy và đợt 3 là 50.000 máy.
Chia sẻ tại ngày đầu mở bán iPhone 17 series, ông Phan Trần Thành - Phó giám đốc ngành hàng Apple, hệ thống FPT Shop và F.Studio by FPT cho biết, iPhone 17 và iPhone Air đã tạo nên cơn sốt khi số lượng đặt cọc cao hơn năm ngoái.
"Là đối tác Apple, FPT Shop và F.Studio by FPT luôn chú trọng đảm bảo nguồn cung, nỗ lực đưa sản phẩm về sớm và đầy đủ để khách hàng nhanh chóng sở hữu những chiếc iPhone mới cùng trải nghiệm mua sắm tin cậy và trọn vẹn", ông Thành chia sẻ thêm.
Hệ thống 24hStore cũng dành một không gian ấp áp để đón khách đặt mua iPhone 17 series dịp này.
Trong tâm trạng hân hoan, nhiều khách hàng rất hồ hởi khi cầm trên tay sản phẩm mới nhất của Apple trong ngày mở bán đầu tiên toàn cầu.
Theo ghi nhận, năm nay 24hStore cũng được người dùng tin tưởng khi đặt cọc cho sản phẩm mới của thương hiệu táo khuyết.
Với tư cách là nhà bán lẻ ủy quyền, 24hStore cho biết luôn nỗ lực giao hàng sớm đến khách hàng với những ưu đãi tốt nhất có thể, như một lời tri ân khi tin tưởng đồng hành.
Phép thử iPhone 17 series: Canh bạc lạc một nhịp của Apple tại Việt Nam
Trong bối cảnh nguồn hàng iPhone 17 series khan hiếm dù có lượng đặt cọc cao, cho thấy dường như Apple vẫn chưa sẵn sàng đáp ứng cho phép thử thị trường.
Điều này có thể phản ánh sự ngượng ngùng với thương hiệu này về các rào cản không đáng có để sàng lọc như đơn ảo, đại lý, thị hiếu người dùng, vô tình cho thấy một sự mâu thuẫn của Apple khi đưa Việt Nam vào nhóm nước mở bán đầu tiên trên thế giới.
Chia sẻ với nhu cầu thị trường và lượng hàng thực tế, một nhà bán lẻ không tiết lộ danh tính cho biết năm nay, nguồn hàng chỉ bằng 1/5 năm ngoái mà thậm chí còn bị quản chặt khi cung cấp đến khách hàng toàn quốc.
Thậm chí đến ngày mở bán 19/9 mà và tận cuối ngày 18/9, lượng hàng mới được nhập kho, việc hậu cần vận chuyển cũng là vấn đề lớn cho việc mở bán lần này.
Cùng với đó, một nhà bán lẻ cũng thừa nhận ví von rằng, tỷ lệ cho việc bán sản phẩm Apple rất thấp so với nhiều người nghĩ, cho thấy vấn đề nội tại cho việc cung cấp sản phẩm iPhone 17 series đến người dùng lúc này.
Bên cạnh những ồn ào, các thông tin từ các nhà bán lẻ cũng cho thấy, dường như sự khan hàng của bộ đôi iPhone 17 Pro/iPhone 17 Pro Max là rất khả dĩ.
Trong thông tin cung cấp đến giới truyền thông, lần mở bán này chỉ thấy iPhone 17 và iPhone Air được tung hàng sớm và nhiều. Trong khi trước đó, người dùng Việt Nam đều chọn bộ đôi iPhone 17 Pro/iPhone 17 Pro Max là chủ yếu.
Trước bối cảnh thị trường cạnh tranh, phép thử canh bạc Apple dường như còn lạc một nhịp khi sự trông chờ của người dùng là hạn hữu.
Cùng với sự xuất hiện của các thương hiệu khác cho việc ra mắt vào cuối tháng 9 này, sẽ là một cạnh tranh khác biệt khi đang được cộng đồng đón nhận.
Điển hình như OPPO cho phiên bản Find X9 series, realme 15 series hay Xiaomi 15T, tất cả đều là những đối trọng của iPhone 17 cho giá thành hợp lý, phù hợp tính năng và luôn sẵn hàng đến người dùng.
Nếu thấy thời gian là thời điểm cho thước đo chuỗi cung ứng, có lẽ Apple cần học hỏi thêm các thương hiệu cạnh tranh đến từ nền tảng Android.
Ở đó, dù sự thận trọng là cần thiết, nhưng cũng không thể đánh đồng để giải quyết bài toán nguồn hàng kha hiếm liên tục cho những lần mở bán nhiều năm qua.
Niềm tin người dùng là luôn hạn hữu cho thương hiệu, trong khi sự chờ đợi không nhiều, việc tìm đến một thương hiệu có giá tiền hợp lý là luôn có khả năng, nhất là trong giai đoạn này.