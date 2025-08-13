iPhone 17 sắp ra mắt: Những điểm mới ‘hot’ nhất trên từng phiên bản

Dưới đây là những điểm đáng chú ý của từng phiên bản iPhone 17 dựa trên các tin tức rò rỉ mới nhất.

Concept iPhone 17 Pro Max. Ảnh: TT Technology

iPhone 17

Năm ngoái, iPhone 16 là một trong những mẫu cơ bản hấp dẫn nhất mà Apple từng giới thiệu. iPhone 17 có thể không sở hữu nhiều tính năng mới như các phiên bản khác, nhưng vẫn hứa hẹn tiếp nối thành công này.

Màn hình 6,3 inch: Lớn hơn một chút, tương tự kích thước iPhone 16 Pro.

Chip A19: Vi xử lý mới, cải thiện hiệu năng so với năm trước.

Camera TrueDepth 24MP ở mặt trước: Nâng cấp camera selfie đầu tiên sau nhiều năm.

ProMotion và màn hình luôn bật (Always-on): Tính năng từng độc quyền cho bản Pro.

Màu mới: Tím, xanh lá, xanh dương, đen và trắng.

Giá iPhone 17 dự kiến 799 USD: Giữ nguyên so với iPhone 16.