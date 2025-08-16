iPhone 17 sắp ra mắt, nhiếp ảnh gia nổi tiếng 'cầu xin' Apple một điều

Lý do được nhiếp ảnh gia Andrew Lanxon đưa ra không phải vì phần cứng iPhone 17 yếu, mà vì nguy cơ Apple lạm dụng AI đến mức làm mất đi chất ảnh vốn được coi là chuẩn mực của iPhone.

Năm 2025, trí tuệ nhân tạo (AI) đã len lỏi vào hầu hết các điện thoại mới, từ công cụ Gemini Live đến Circle to Search và đặc biệt là trong camera.

Honor 400 Pro từng gây sốc với tính năng biến ảnh thành video, Pixel 9 Pro tập trung vào AI tạo sinh để thêm chi tiết hoặc tạo ra cả khung cảnh mới từ con số 0.

“Tôi thích AI, miễn là nó được dùng đúng chỗ”, nhiếp ảnh gia chiến thắng trong Giải thưởng Eddie & Ozzie năm 2023 bày tỏ.