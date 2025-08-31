iPhone 17 sắp phá kỷ lục 15 năm chưa từng có trong lịch sử flagship

Dù kỷ lục cần hơn một năm để xác lập, nhưng theo những tin tức rò rỉ hiện tại, iPhone 17 sẽ là chiếc điện thoại đầu tiên giành được “ngôi vương” này.

iPhone 4 – mẫu iPhone có vòng đời lâu nhất

Kỷ lục đang được giữ bởi iPhone 4, mẫu máy ra mắt tháng 6/2010 và duy trì vị trí flagship số một của Apple cho đến tận tháng 10/2011.

Steve Jobs giới thiệu iPhone 4 năm 2010. Ảnh: Apple

Lý do là bởi từ năm đó, Apple đã thay đổi lịch trình ra mắt iPhone từ mùa hè sang mùa thu. Nhờ vậy, iPhone 4 đã giữ vị trí “anh cả” trong gần 16 tháng – một con số chưa từng bị phá vỡ kể từ đó.

Đó cũng là giai đoạn khiến không ít người dùng thất vọng. Nhiều khách hàng chờ đợi để mua “iPhone 5” đã phải hụt hẫng khi Apple giới thiệu iPhone 4S – một chiếc máy trông gần như giống hệt iPhone 4. Những nâng cấp chủ yếu nằm bên trong: lần đầu tiên Siri xuất hiện, camera cải thiện và hiệu năng được tăng cường.