iPhone 17 rớt giá chưa từng có; giá iPhone 16 giảm sâu

iPhone 17 rớt giá chưa từng có sau 1 tháng

Chỉ hơn 1 tháng sau khi chính thức lên kệ tại Việt Nam, thị trường iPhone 17 series đang diễn ra một kịch bản hoàn toàn khác biệt.

Theo ghi nhận của PV Đời Sống và Pháp Luật, tình trạng khan hàng, đặc biệt với các phiên bản Pro và Pro Max, đã không hề xuất hiện. Các phiên bản cao cấp vốn được ưa chuộng nhất đều có sẵn hàng, thậm chí những màu mới cũng luôn đủ để đáp ứng nhu cầu.

iPhone 17 Pro (bản 1TB) ghi nhận mức giảm sâu nhất, tới 2 triệu đồng, còn 45,99 triệu đồng. iPhone 17 (bản 512GB) giảm 1 triệu đồng, còn 30,59 triệu đồng. iPhone 17 Pro Max (bản 2TB) giảm 1 triệu đồng, còn 62,99 triệu đồng. Các phiên bản khác cũng giảm từ 200.000 đến 1 triệu đồng tùy dung lượng.

Giá iPhone 16 giảm sâu nhất kể từ khi xuất hiện

Sau khi iPhone 17 ra mắt, dòng iPhone 16 series của Apple đang bước vào giai đoạn giảm giá sâu nhất kể từ khi lên kệ.

Cụ thể, iPhone 16 bản tiêu chuẩn (128GB) được bán phổ biến ở mức 20,9-21,3 triệu đồng, giảm khoảng 2 triệu đồng, tương đương 7-9% so với giá niêm yết ban đầu 23 triệu đồng.