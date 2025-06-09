iPhone 17 ra mắt có khiến Samsung, Xiaomi, Huawei phải im tiếng?

Khác với nhiều tập đoàn công nghệ tại Thung lũng Silicon, Apple hiện bị đánh giá là chậm chân trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo sinh (AI). Phiên bản hệ điều hành iOS 26 ra mắt hồi tháng 6 vừa qua gần như không có nâng cấp lớn về AI. Thay vào đó, hãng đặt cược vào những thay đổi phần cứng để giữ chân người dùng trong hệ sinh thái của mình.

Theo Bloomberg, lần đầu tiên sau nửa thập kỷ, Apple sẽ mang đến cải tiến thiết kế lớn cho iPhone. Các mẫu cao cấp iPhone 17 Pro và 17 Pro Max sở hữu mặt lưng mới với cụm camera được làm lại. Đáng chú ý nhất, Apple dự kiến ra mắt một phiên bản hoàn toàn mới mang tên iPhone 17 Air với thân máy siêu mỏng.

Theo kế hoạch, loạt thiết bị này mở màn cho chu kỳ thiết kế mới kéo dài ba năm của iPhone. Sau đó, Apple dự kiến tung ra iPhone màn hình gập vào năm 2026 và phiên bản kỷ niệm 20 năm với thiết kế bằng kính trong vào năm tiếp theo.

Cho đến nay, iPhone vẫn là sản phẩm mang về khoảng 50% doanh thu cho Apple. Đây cũng là trung tâm kết nối các dịch vụ và thiết bị ăn theo như Apple Watch, AirPods và phụ kiện.

Giới phân tích nhận định, Apple buộc phải duy trì hệ sinh thái này để bảo vệ nguồn lợi nhuận, trong bối cảnh các thiết bị tích hợp AI từ đối thủ có thể làm đảo lộn cục diện ngành công nghệ.