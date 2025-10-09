iPhone 17 Pro vs iPhone 16 Pro: Vượt trội hoàn toàn cho kỷ nguyên AI

Bài viết này sẽ so sánh chi tiết iPhone 17 Pro với thế hệ tiền nhiệm iPhone 16 Pro, để thấy rõ Apple đã nâng cấp những gì và liệu có đáng để người dùng nâng cấp hay không.

Các màu mới iPhone 17 Pro. Ảnh: Apple

Kích thước và thiết kế

iPhone Pro luôn nằm trong phân khúc cao cấp, đi kèm bản Pro Max lớn hơn. Với iPhone 16 Pro, máy có kích thước 149.6 x 71.5 x 8.25mm, nặng 199g. Đây là sự tăng lên so với iPhone 15 Pro.

Sang iPhone 17 Pro, kích thước thay đổi nhẹ: 150,1 x 71,9 x 8,6mm, nặng 206g. Trọng lượng tăng chủ yếu do Apple chuyển từ khung titan sang khung nhôm nguyên khối. Nếu titan giúp nhẹ nhưng vẫn cứng cáp, thì nhôm có thể khiến máy nặng hơn nhưng lại cho thiết kế unibody liền khối chắc chắn hơn.

Video giới thiệu iPhone 17 Pro của Apple.

Điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất là cụm camera sau. Sau nhiều năm giữ thiết kế vuông quen thuộc, iPhone 17 Pro dùng cụm camera dạng hình chữ nhật kéo dài gần hết chiều ngang mặt lưng, gợi nhớ đến phong cách Pixel 9 Pro nhưng tinh chỉnh theo ngôn ngữ Apple.

Màn hình: Sáng hơn, dễ dùng ngoài trời

Cả iPhone 16 Pro và iPhone 17 Pro đều sử dụng màn hình OLED 6,3 inch Super Retina XDR với độ phân giải 2622 x 1206 pixel, mật độ điểm ảnh 460 PPI, hỗ trợ ProMotion 120Hz.

Màn hình iPhone 17 Pro hiện có độ sáng lên đến 3.000 nits. Ảnh: Apple

Tuy nhiên, iPhone 17 Pro vượt trội về độ sáng. Trong khi iPhone 16 Pro đạt 1.000 nits (thường), 1.600 nits (HDR) và tối đa 2.000 nits ngoài trời, thì iPhone 17 Pro nâng mức cực đại ngoài trời lên 3.000 nits. Đây là cải tiến đáng giá, giúp người dùng dễ dàng nhìn màn hình dưới ánh nắng gắt.

Các tính năng khác như Dynamic Island, HDR, True Tone, gam màu P3 vẫn được giữ nguyên, nhưng trải nghiệm hiển thị nhìn chung thoải mái hơn trên iPhone 17 Pro.