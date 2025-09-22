iPhone 17 Pro và iPhone Air vừa lên kệ đã bị chê dễ trầy xước

Đây không phải lần đầu iPhone bị chê về độ bền. Năm 2012, iPhone 5 từng gây bức xúc khi các bản màu đen và slate nhanh chóng xuất hiện vết trầy. iPhone 7 với phiên bản đen bóng (Jet Black) cũng bị than phiền “siêu dễ xước”. Trước đó, iPhone 6 siêu mỏng từng gặp lỗi “bendgate” khi dễ bị bẻ cong, trong khi iPhone 4 nổi tiếng với lỗi anten khi cầm sai cách.

Trước phản ánh lần này, một số reviewer lại có trải nghiệm khác. Mark Spoonauer, Tổng biên tập toàn cầu của trang tin Tom’s Guide, cho biết chiếc iPhone 17 Pro Max màu xanh đậm mà ông dùng hơn một tuần “chưa thấy vết xước nào”. Ông lưu ý việc mẫu trưng bày thường không được chăm sóc kỹ như máy cá nhân, vốn đa số được dùng kèm ốp bảo vệ.

Các mẫu iPhone sáng màu như trắng, vàng nhạt (trên iPhone Air) hoặc cam (trên iPhone 17 Pro) dường như ít gặp tình trạng này hơn, hoặc vết xước khó nhận thấy hơn.

Mặc dù vấp phải chỉ trích, iPhone 17 vẫn thu hút nhu cầu lớn. Tại nhiều thị trường châu Á, phiên bản Pro Max khan hàng, có nơi khách phải chờ đến bốn tuần. Apple chưa đưa ra bình luận chính thức, nhưng nhiều người kỳ vọng công ty sẽ sớm có giải pháp để tránh lặp lại “vết xe đổ” từ các đời iPhone trước.

