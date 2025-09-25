iPhone 17 Pro và iPhone Air khi rơi có dễ bị tổn thương?

Một báo cáo thử nghiệm mới từ công ty bảo hiểm Allstate cho thấy: trong khi cả iPhone 17 Pro và iPhone Air đều thể hiện khả năng chống uốn cong ấn tượng, thì màn hình vẫn dễ tổn thương khi va đập.

iPhone Air trong trong bài kiểm tra uốn cong. Ảnh: Allstate

Vượt qua bài kiểm tra uốn cong

Do thiết kế siêu mỏng của iPhone Air, Apple nhiều lần nhấn mạnh rằng dòng máy mới đủ mạnh để chịu được áp lực vật lý trong sử dụng hàng ngày.

Để kiểm chứng, Allstate đã tiến hành các bài kiểm tra bằng robot chuyên dụng nhằm tạo ra áp lực nhất quán, loại bỏ yếu tố ngẫu nhiên vốn xuất hiện trong các video “phá hủy” điện thoại mang tính giải trí trên YouTube.

Kết quả cho thấy cả iPhone 17 Pro và iPhone Air đều vượt qua kỳ vọng. Trong bài kiểm tra đầu tiên, robot tác động lực trực diện lên mặt lưng của máy tại điểm giữa thân máy.

Video thử nghiệm uốn cong và thả rơi iPhone 17 Pro và iPhone Air của Allstate.