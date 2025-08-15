iPhone 17 Pro Max vs iPhone 14 Pro Max: Những nâng cấp lớn nhất được kỳ vọng

Hiện đã có khá nhiều tin tức rò rỉ xoay quanh iPhone 17 Pro Max, cho người dùng cái nhìn sơ bộ về những gì sẽ xuất hiện khi Apple ra mắt dòng iPhone mới, ngay tại sự kiện mùa thu vào tháng tới.

Concept iPhone 17 Pro Max. Ảnh: Technizo Concept

iPhone 14 Pro Max đã chứng tỏ là một chiếc điện thoại tuyệt vời kể từ khi ra mắt vào năm 2022, nhưng không thể phủ nhận rằng nó đang bắt đầu “lộ tuổi” khi so sánh với những smartphone hàng đầu hiện nay, trong đó có iPhone 17 Pro Max sắp ra mắt.

Vậy sau 3 năm, iPhone đã tiến hóa đến mức nào? Hãy cùng so sánh iPhone 17 Pro Max và iPhone 14 Pro Max để tìm câu trả lời.

Giá bán và thời điểm ra mắt

Khi iPhone 14 Pro Max ra mắt vào tháng 9/2022, phiên bản 128GB có giá khởi điểm 1.099 USD. Chưa rõ Apple sẽ định giá iPhone 17 Pro Max thế nào, nhưng chắc chắn sẽ không thấp hơn con số này.

Mô hình bộ đôi iPhone 17 Pro so với iPhone 14 Pro Max (phải). Ảnh: Tom's Guide

Năm 2023, iPhone 15 Pro Max tăng giá khởi điểm lên 1.199 USD và mức giá này tiếp tục áp dụng cho iPhone 16 Pro Max năm ngoái.

Trong kịch bản tốt nhất, iPhone 17 Pro Max có thể giữ nguyên giá 1.199 USD, nhưng điều kiện kinh tế toàn cầu và thuế quan có thể khiến giá tăng.

Điểm sáng là Apple đã nâng dung lượng bộ nhớ cơ bản. Khi tăng giá mẫu Pro Max, hãng cũng bỏ tùy chọn 128GB, nâng lên 256GB làm tiêu chuẩn.

iPhone 17 Pro Max nhiều khả năng sẽ tiếp tục giữ mức 256GB bộ nhớ cơ bản, gấp đôi so với iPhone 14 Pro Max.