iPhone 17 Pro Max vs Galaxy S25 Ultra: Đâu mới là ‘ông vua’ flagship năm 2025?

Với dung lượng lưu trữ tối đa 2TB – đi kèm mức giá không hề dễ chịu – iPhone 17 Pro Max cho thấy rõ tham vọng của Apple ở phân khúc cao cấp.

Tuy nhiên, trong thế giới Android, đối thủ lớn nhất vẫn là Galaxy S25 Ultra – mẫu máy ra mắt từ tháng 2 và được xem như “chuẩn mực” cho điện thoại Android đầu bảng. Vậy, giữa hai siêu phẩm này, đâu mới là lựa chọn đáng giá hơn?

iPhone 17 Pro Max so găng Galaxy S25 Ultra: Cuộc chiến smartphone cao cấp khốc liệt. Ảnh: Tom's Guide

Giá bán và ngày phát hành

iPhone 17 Pro Max hiện đã lên kệ, trong khi đó, Galaxy S25 Ultra có mặt trên thị trường từ 7/2, nghĩa là Samsung đã đi trước Apple gần 8 tháng.

Video Apple giới thiệu dòngiPhone 17 Pro.

Về giá bán, cả hai đều nằm trong nhóm smartphone siêu cao cấp. iPhone 17 Pro Max có giá khởi điểm 1.199 USD cho bản 256GB, các tùy chọn cao hơn lần lượt là 512GB (1.399 USD), 1TB (1.599 USD) và “khủng” nhất là 2TB với giá 1.999 USD.

Galaxy S25 Ultra mở bán với giá 1.299 USD cho bản 256GB. Các lựa chọn 512GB và 1TB có giá lần lượt 1.419 USD và 1.659 USD.

Nhìn vào con số, mức giá khởi điểm của iPhone 17 Pro Max rẻ hơn 100 USD, nhưng nếu xét bản dung lượng cao nhất thì Apple lại vượt trội về độ “đắt đỏ”. Ngoài ra, do Galaxy S25 Ultra đã ra mắt một thời gian, giá máy đã bắt đầu giảm ở thị trường máy cũ, tạo lợi thế lớn về chi phí cho người dùng muốn sở hữu flagship mà không cần chi trả mức giá gốc.