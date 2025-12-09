iPhone 17 Pro Max và vị thế ‘tiêu chuẩn vàng’ nhiếp ảnh di động

Thay vì cụm camera lồi truyền thống, giờ đây người dùng có một “cao nguyên camera” trải dài gần như toàn bộ mặt sau iPhone 17 Pro Max. Bên trong khu vực này là hệ thống camera nâng cấp toàn diện, bao gồm ống kính Telephoto mới.

iPhone 17 Pro Max. Ảnh: Apple.

Cả ba camera trên iPhone 17 Pro Max đều có độ phân giải 48MP, với tổng cộng năm mức thu phóng khác nhau giữa các ống kính. Đây được coi là bước tiến quan trọng trong nỗ lực giữ vị thế hàng đầu của Apple trong mảng nhiếp ảnh di động.

Ống kính Telephoto

Điểm nhấn lớn nhất nằm ở ống kính Telephoto Fusion 48MP, thay thế cho ống Telephoto 12MP trên dòng iPhone 16 Pro Max. Ống kính này hỗ trợ zoom quang học 4x, tương đương tiêu cự 100mm, cho phép chụp ảnh 48MP sắc nét. Ngoài ra, nó còn hỗ trợ zoom 8x, tức tiêu cự 200mm, nhưng hình ảnh sẽ giới hạn ở 12MP.

Apple cho biết cảm biến Telephoto mới lớn hơn 56% so với thế hệ trước, cải thiện đáng kể khả năng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng.

Zoom quang học tối đa 8x có thể được mở rộng lên 40x zoom kỹ thuật số. Ảnh: Apple

Ống kính này được trang bị Hybrid Focus Pixels, công nghệ chống rung quang học dịch chuyển cảm biến 3D, tự động lấy nét, cùng thiết kế tetraprism đã từng ra mắt năm ngoái.

Zoom quang học tối đa 8x có thể được mở rộng lên 40x zoom kỹ thuật số. Tuy chưa đạt tới mức 100x như các smartphone Samsung cao cấp, đây vẫn là một nâng cấp đáng kể, mở rộng phạm vi zoom cho người dùng iPhone.

Ống kính Wide

Ống kính góc rộng 48MP trên iPhone 17 Pro Max, hay còn gọi là Fusion Main lens, không thay đổi nhiều so với iPhone 16 Pro Max. Người dùng có thể chụp ảnh 24MP hoặc 48MP ở tiêu cự 24mm, hoặc ảnh tele 12MP ở tiêu cự 48mm.

Các tính năng chính gồm: chống rung quang học dịch chuyển cảm biến thế hệ 2, 100% điểm lấy nét, và khẩu độ f/1.78 – đảm bảo chất lượng cao trong nhiều điều kiện ánh sáng.

Ống kính Ultra Wide

Apple gọi ống kính siêu rộng 48MP này là Fusion Ultra Wide. Nó có tiêu cự 13mm, khẩu độ f/2.2 và góc nhìn 120 độ.