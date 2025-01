iPhone 17 Pro Max và những nâng cấp đáng mong đợi

Như thường lệ, chip mới sẽ mang lại những cải thiện về hiệu suất và hiệu quả năng lượng so với các mẫu iPhone hiện tại.

Ngoài ra, nguồn tin từ Digitimes cho biết, bộ đôi iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max sẽ là những chiếc iPhone đầu tiên được trang bị bộ xử lý sản xuất trên tiến trình 2nm của TSMC.

Chip Wi-Fi 7 do Apple thiết kế

Tin tức rò rỉ cho rằng, ít nhất một mẫu iPhone 17 được trang bị chip Wi-Fi 7 do Apple tự thiết kế, thay vì do Broadcom cung cấp. Do đó, nhiều khả năng mẫu iPhone mới duy nhất được trang bị chip Wi-Fi 7 sẽ là iPhone 17 Pro Max.

Loạt iPhone mới sẽ được ra mắt vào tháng 9/2025, theo thông lệ hàng năm của Táo khuyết. Các mẫu iPhone năm 2025 dự kiến sẽ gồm: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max và iPhone 17 Air siêu mỏng.

Xem video concept iPhone 17 Pro với thiết kế cụm camera sau 4 ống kính (Video: Apple Unique Info 2M/YouTube):