iPhone 17 Pro Max và 5 nâng cấp camera giải 'cơn khát' cho các tín đồ

Quên iPhone 17 Pro đi, mẫu iPhone Pro với chip 'quái vật' này mới đáng mong đợi

Đã có những so sánh về công cụ Clean Up của Apple Intelligence với các tính năng AI trên Galaxy của Samsung, và kết quả rất rõ ràng: Galaxy AI có thể chỉnh sửa ảnh mạnh mẽ, đặc biệt là xóa các chi tiết không mong muốn, trong khi Clean Up thường khiến ảnh trông… rối rắm hơn.

Vì vậy, hy vọng Apple sẽ có những bước tiến lớn trong khả năng chỉnh sửa ảnh bằng AI trên iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max.

Việc cải thiện AI có thể phụ thuộc nhiều vào phần mềm hơn là phần cứng, dù phần cứng mạnh hơn cũng sẽ có lợi, nhưng tiếc là sự kiện WWDC vừa diễn ra của Apple cho thấy các tính năng Apple Intelligence tiếp tục bị trì hoãn.

“Công việc này cần thêm thời gian để đạt tiêu chuẩn chất lượng cao của chúng tôi,” - Craig Federighi, trưởng bộ phận phần mềm của Apple giải thích và lặp lại rằng tính năng sẽ đến “trong năm tới.”

Dẫu vậy, hy vọng đến năm sau Apple sẽ bắt đầu bắt kịp đối thủ với các tính năng AI hoàn hảo.

4. Cảm biến lớn hơn

Như trên đã nói về việc nâng độ phân giải cho một số camera, nhưng số megapixel chỉ là một phần của câu chuyện. Điều quan trọng hơn là kích thước cảm biến, cảm biến lớn hơn sẽ thu được nhiều ánh sáng hơn và cho chất lượng ảnh tốt hơn, đặc biệt là trong điều kiện thiếu sáng.

Do đó, người dùng mong Apple sẽ sử dụng cảm biến lớn hơn trên một, hoặc tốt hơn là tất cả, các camera của iPhone 17 Pro và 17 Pro Max.

Tuy nhiên, hiện chưa có báo cáo nào cho thấy điều này sẽ xảy ra. Ngược lại, một số tin tức rò rỉ còn cho rằng cảm biến chính trên iPhone 17 Pro có thể nhỏ hơn so với hiện tại. Điều này thật khó tin, và hy vọng Apple sẽ không đi theo hướng đó.