iPhone 17 Pro Max sử dụng khung nhôm siêu nhẹ hay titan siêu bền?

Khi Apple chuẩn bị cho sự kiện ra mắt dòng iPhone 17 Pro Max vào mùa thu 2025, một trong những chủ đề được người dùng quan tâm nhất chính là chất liệu khung máy.

Một concept iPhone 17 Pro Max. Ảnh: DrTech

Sau khi iPhone 15 Pro và 16 Pro Max gây chú ý với khung titan siêu bền, nhiều tin tức rò rỉ mới xuất hiện cho rằng Apple có thể chuyển sang hợp kim nhôm siêu nhẹ trên iPhone 17 Pro Max.

Liệu Apple đang tiếp tục chiến lược titan – nhấn mạnh tính sang trọng, độ bền – hay sẽ bất ngờ thay đổi sang nhôm để ưu tiên yếu tố trọng lượng và tính thực dụng?

Từ thép không gỉ đến titan và nhôm

Trong nhiều năm, Apple trung thành với thép không gỉ cho các mẫu Pro, bắt đầu từ iPhone X. Thép mang lại cảm giác chắc chắn và sang trọng nhưng cũng khiến thiết bị nặng đáng kể.

Đến năm 2023, với iPhone 15 Pro và 15 Pro Max, Apple quyết định thay thế bằng titan cấp 5 (Grade 5 Titanium) – vật liệu vốn dùng trong công nghệ hàng không vũ trụ.

Kết quả là trọng lượng máy giảm 19 gram so với iPhone 14 Pro Max. Dù chênh lệch không quá lớn, trải nghiệm cầm nắm thực tế lại khác biệt rõ rệt, giúp người dùng thấy thoải mái hơn khi sử dụng lâu dài.