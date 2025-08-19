iPhone 17 Pro Max sẽ sở hữu viên pin ‘cực khủng’, so kè với flagship Samsung

Apple dường như tiếp tục tập trung vào việc tạo ra thiết kế khác biệt cho dòng iPhone 17 Pro so với thế hệ tiền nhiệm, nhiều cải tiến đáng chú ý cả về phần cứng lẫn phần mềm.

Một rò rỉ mới đây cho thấy Táo khuyết có thể thay đổi cấu trúc bên trong iPhone 17 Pro Max để tích hợp viên pin dung lượng lớn hơn – lớn nhất từ trước đến nay trên iPhone.

Concept iPhone 17 Pro Max. Ảnh: Macrumors

Những hình ảnh được cho là thiết kế bên trong của iPhone 17 Pro Max vừa xuất hiện, hé lộ cái nhìn sơ bộ trước khi Apple chính thức công bố sản phẩm vào tháng tới.

Chúng được chia sẻ bởi tài khoản “yeux1122” trên nền tảng Naver (Hàn Quốc). Là tài khoản chuyên tổng hợp tin tức rò rỉ về Apple, nên không chắc rằng “yeux1122” là nguồn gốc của hình ảnh, và độ xác thực vẫn chưa được kiểm chứng.

Dù khó có khả năng đây là bản CAD chính thức từ Apple, nhưng những hình ảnh này vẫn có thể phản ánh chính xác một số tin tức rò rỉ trước đó.

Hình ảnh cho thấy iPhone 17 Pro Max sẽ có viên pin bọc bằng vỏ thép – trùng khớp với tin đồn trước đây. Nhiều khả năng sẽ có hai phiên bản pin: loại pin hình chữ L dành cho những mẫu iPhone 17 Pro vẫn giữ khe SIM vật lý, còn bản hình chữ nhật sẽ xuất hiện trên các mẫu không có khe SIM vật lý (như tại thị trường Mỹ).