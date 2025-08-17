iPhone 17 Pro Max sẽ ‘độc quyền’ tính năng camera cao cấp nhất

Dòng iPhone 17 dự kiến sẽ được công bố tại một sự kiện ngày 9/9 tới. Khi ngày ra mắt càng đến gần, càng nhiều thông tin rò rỉ xuất hiện.

Concept iPhone 17 Pro Max với cụm camera mới. Ảnh: Jon Prosser

Mới đây, nguồn tin Instant Digital tiết lộ trên mạng xã hội Trung Quốc - Weibo rằng có thể kỳ vọng vào một nâng cấp mạnh mẽ về hiệu suất camera telephoto trên mẫu iPhone 17 Pro Max.

“Ở thời điểm này, iPhone 17 Pro Max sẽ là chiếc điện thoại có telephoto mạnh mẽ nhất được ra mắt vào tháng tới”, Instant Digital chia sẻ. Tuy nhiên, tuyên bố “telephoto mạnh nhất” này vẫn còn khiến giới công nghệ hoài nghi, bởi chuẩn mực hiện tại đã khá cao.

Nguồn tin này cũng không chia sẻ chi tiết cách Apple sẽ đạt được điều đó.