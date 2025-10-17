iPhone 17 Pro Max màu cam vũ trụ bị phai thành hồng, fan hoang mang tột độ

iPhone 17 Pro Max “cam vũ trụ” hóa “hồng phấn”

Một chủ sở hữu iPhone 17 Pro Max phiên bản Cosmic Orange (cam vũ trụ) đã khiến cộng đồng mạng xôn xao khi chia sẻ hình ảnh chiếc điện thoại của mình bất ngờ chuyển màu sang hồng phấn.

iPhone 17 Pro Max phiên bản Cosmic Orange (cam vũ trụ) bất ngờ chuyển màu sang hồng phấn. Ảnh: @FamilyTeas / X

Hiện tượng này đang làm dấy lên lo ngại trong giới người dùng, đặc biệt là những ai chuẩn bị chi hàng chục triệu đồng để sở hữu màu sắc độc đáo nhất của dòng iPhone 17.

Một số người dùng khác cũng xác nhận rằng họ đang gặp tình trạng tương tự, phần khung viền hoặc mặt lưng của iPhone 17 Pro Max dần dần chuyển sắc, từ cam rực rỡ sang tông hồng nhạt hoặc hồng đồng. Tuy nhiên, hiện tượng này dường như chỉ xuất hiện trên phiên bản màu cam vũ trụ, và chưa được ghi nhận ở các màu khác như titan xanh hay bạc ánh sao.

6 nâng cấp mới iPhone 18 Pro Max - 'siêu phẩm' mạnh mẽ và thông minh tuyệt đỉnh

Người dùng đầu tiên báo cáo lỗi, được cho là sống tại Nhật Bản, chia sẻ hình ảnh cho thấy vùng MagSafe phía sau vẫn giữ nguyên màu cam tươi, trong khi toàn bộ phần viền khung nhôm và mặt lưng còn lại đã ngả sang hồng đậm.

Trên nền tảng X (trước đây là Twitter), tài khoản @FamilyTeas đã đăng lại loạt ảnh kèm nhận định: “Có vẻ đây là một lô sản xuất bị lỗi trong khâu phủ lớp bảo vệ nhôm sau khi xử lý oxy hóa. Khi lớp phủ bị hở, nhôm sẽ phản ứng với không khí theo thời gian, dẫn đến hiện tượng đổi màu”.