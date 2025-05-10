iPhone 17 Pro Max là chiếc ‘Max’ cuối cùng, xuất hiện kẻ thách thức ngôi vương màn hình lớn

Trong suốt nhiều năm qua, những người chọn mua iPhone dòng Pro Max đều có một lý do rất rõ ràng: màn hình lớn. Tuy nhiên, năm nay, iPhone 17 Pro Max có thể là chiếc “Max” cuối cùng thực sự mang danh hiệu đó.

iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max màu cam vũ trụ. Ảnh: Gizmodo

Lý do là Apple đang chuẩn bị cho một kỷ nguyên mới – iPhone màn hình gập. Và khi điều đó xảy ra, khái niệm “Max” có thể không còn mang nghĩa “tối đa” như trước nữa.

Thông thường, từ “max” gợi ý rằng không thể có gì vượt qua nó. Nhưng Apple đã từng phá vỡ quy tắc này khi tung ra chip M1 Ultra, mạnh hơn cả M1 Max. Và dường như lịch sử sắp lặp lại trong dòng sản phẩm iPhone.

iPhone Fold – kẻ thách thức ngôi vương màn hình lớn

Theo các nguồn tin rò rỉ đáng tin cậy, năm 2026, Apple dự kiến ra mắt iPhone 18 Pro Max cùng một thiết bị hoàn toàn mới – iPhone Fold, hay có thể mang tên iPhone Ultra.