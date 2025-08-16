iPhone 17 Pro Max hé lộ 2 chi tiết đặc biệt quan trọng

Theo nguồn tin, Apple đang lên kế hoạch quay lại sử dụng chất liệu nhôm cho khung của dòng Pro năm nay (iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max) thay thế cho titan từng được dùng trong các mẫu gần đây.

Rò rỉ chi tiết iPhone 17 Pro Max. Ảnh: yeux1122

iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max dự kiến sẽ có thiết kế mặt lưng kết hợp nhôm – kính. Thay đổi này có thể giúp giảm trọng lượng và cải thiện khả năng tản nhiệt, nhưng lại kém bền hơn trước về khả năng chống trầy xước so với titan.

Pin lớn hơn và khung máy dày hơn