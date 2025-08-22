iPhone 17 Pro Max dùng chip ‘khủng’ đến mức nào?

Nhưng A19 Pro thực sự khác gì A18 Pro của thế hệ trước? Nó được sản xuất trên quy trình nào, mang đến thay đổi gì trong thực tế sử dụng cho iPhone 17 Pro Max – đặc biệt ở những tác vụ như quay video, chụp ảnh độ phân giải cao và Apple Intelligence?

Concept iPhone 17 Pro Max.

Sức mạnh chip “3nm thế hệ 3” của TSMC

Phần lớn nguồn tin uy tín đều cho rằng A19 Pro được sản xuất trên quy trình 3nm đời mới của TSMC – thường được mô tả là “3nm thế hệ ba” (định danh N3P). Theo MacRumors, hai mẫu Pro năm nay được kỳ vọng dùng A19 Pro sản xuất trên 3nm thế hệ thứ ba của TSMC.

Dù TSMC không công bố chi tiết tuyệt đối về mức tăng phần trăm, việc dịch chuyển từ N3E sang N3P về lý thuyết cho phép cùng mức hiệu năng với điện năng thấp hơn, hoặc tăng hiệu năng ở cùng mức điện năng – nền tảng tốt để Apple đẩy thêm xung CPU/GPU hoặc bổ sung cho Neural Engine mà không đánh đổi thời lượng pin.

Nếu A19 Pro thật sự chuyển sang N3P, người dùng có thể kỳ vọng đạt mức duy trì xung tốt hơn trong các phiên dài (game 3D, quay video 4K/ProRes).

Cải thiện hiệu suất nền tảng để Apple mở khóa AI on-device nặng hơn mà vẫn giữ nhiệt độ và tiếng ồn thụ động ở ngưỡng dễ chịu.

Ở thế hệ A17 Pro/A18 Pro, Apple đã đưa ray tracing lên iPhone, giúp nhiều game nặng trên di động mượt mà hơn, hình ảnh sống động với ánh sáng và bóng đổ siêu thực.