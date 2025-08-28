iPhone 17 Pro Max độc quyền camera tele 8x hay cho cả iPhone 17 Pro?

48MP + 8x và ống kính “di động”

Theo MacRumors, các nguồn rò rỉ gần đây đều trùng khớp ở hai điểm: iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max sẽ chuyển sang tele 48MP và hỗ trợ tối đa 8x zoom quang.

Một concept iPhone 17 Pro Max. Ảnh: AR Technology

Một chi tiết kỹ thuật đáng chú ý là ống kính có thể di chuyển (movable lens), cho phép chuyển đổi tiêu cự 5x - 8x mà không cần “crop” cảm biến, khác hẳn cách Apple đang dùng trên iPhone 16 Pro/Pro Max với tele 12MP 5x tiêu cự cố định 120mm.

Cơ chế này kéo theo nhiều linh kiện và không gian hơn, góp phần lý giải vì sao cụm camera được đồn là sẽ lớn hơn đáng kể trên đời 17 Pro.

9to5Mac cũng nhấn mạnh kịch bản ống kính di động để mang 8x lên dòng Pro, đồng thời lưu ý khả năng Apple phân hóa: 17 Pro Max có thể vẫn chiếm ưu thế nhờ phần cứng lớn hơn, dù 17 Pro cũng được cải thiện so với đời trước.

Nói cách khác, 8x “toàn phần” nhiều khả năng xuất hiện trước tiên (hoặc mạnh nhất) trên iPhone 17 Pro Max, trong khi Pro có thể đạt 8x nhưng với giới hạn nào đó về khẩu độ/hiệu suất ánh sáng yếu do hạn chế kích thước.

Lý do “độc quyền” cho iPhone 17 Pro Max