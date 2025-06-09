iPhone 17 Pro Max có thể bỏ khung titan dùng nhôm, flagship thành thường?

Theo một nguồn rò rỉ uy tín mới được công bố hôm thứ Sáu (5/9), Apple sẽ loại bỏ khung titan từng giới thiệu từ năm 2023, thay thế bằng khung nhôm trên cả iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max.

Một concept iPhone 17 Pro Max. Ảnh: Zee Tech

Bloomberg gọi đây là một sự “đảo ngược”. Trước đó, iPhone 16 Pro và iPhone 15 Pro đều sử dụng khung làm từ titan cấp 5, còn iPhone 14 Pro và các mẫu Pro cũ hơn dùng thép không gỉ. Việc quay lại vật liệu nhôm vì thế đã thu hút sự chú ý đặc biệt, bởi nó gợi nhắc đến những thế hệ iPhone thường trước đây.

Thực tế, tin tức về việc Apple chuyển sang khung nhôm đã xuất hiện từ tháng 11/2024, sau đó được một số nguồn tin khác nhắc lại vào tháng 2/2025. Việc nhiều nguồn tin độc lập cùng khẳng định điều này, cộng thêm thời điểm rò rỉ rất sát ngày ra mắt, khiến giới công nghệ tin rằng thay đổi này có xác suất cao là sự thật.

Không chỉ đơn thuần về mặt thẩm mỹ, sự khác biệt giữa nhôm và titan còn ảnh hưởng đến các lựa chọn màu sắc. Theo phân tích, màu cam – vốn được đồn đoán sẽ là phiên bản đặc biệt của iPhone 17 Pro – dễ dàng đạt được hơn khi khung máy được làm từ nhôm thay vì titan.

Vì sao Apple từ bỏ titan?