iPhone 17 Pro Max có ốp lưng giá 300 triệu, xa hoa cực đỉnh

Chiếc ốp lưng mang tên Russian Roulette của thương hiệu xa xỉ Caviar có giá 11.490 USD (khoảng hơn 302 triệu đồng), đắt gấp 10 lần so với chính chiếc iPhone 17 Pro Max sắp ra mắt.

Chiếc ốp lưng của Caviar dành cho iPhone 17 Pro Max có giá ngang chiếc ô tô. Ảnh: Caviar

Caviar – thương hiệu nổi tiếng chuyên biến smartphone và các sản phẩm công nghệ khác thành những tác phẩm xa hoa, cầu kỳ và được giới thiệu như các tác phẩm nghệ thuật, nên mức giá này không có gì đáng bất ngờ.

Mới đây, hãng này ra mắt bộ sưu tập “Desperado”, gồm những chiếc ốp lưng được tích hợp các chi tiết như dao găm giấu kín, khớp nối đồng và thậm chí cả đầu đạn mạ vàng 24K, có một mẫu được xem là “ngôi sao” – đó chính là Russian Roulette.

Điểm nhấn của chiếc ốp này là một ổ quay súng lục thật, có chứa duy nhất một viên đạn. Thiết kế này có thể bị đánh giá là quá “sến súa”, nhưng theo Caviar, nó mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc.