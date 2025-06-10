iPhone 17 Pro Max có mấy màu? Màu nào đẹp nên mua?

Màu Cam Vũ Trụ (Cosmic Orange) là phiên bản hoàn toàn mới, tạo nên sự khác biệt rõ rệt cho iPhone 17 Pro Max. Đây là màu sắc được Apple lấy cảm hứng từ sự năng động và rực rỡ của vũ trụ, mang đến cảm giác tươi trẻ, táo bạo và hiện đại. Cam Vũ Trụ dưới ánh sáng rực rỡ trở nên cuốn hút, dễ dàng gây chú ý và khẳng định cá tính mạnh mẽ của người dùng.

Deep Blue mang hơi hướng hiện đại và thời thượng, là sự cân bằng hoàn hảo giữa tính thẩm mỹ và phong cách. Màu sắc này cũng khá “dễ tính” khi kết hợp với nhiều loại phụ kiện, đặc biệt là các ốp lưng trong suốt hoặc tông màu tối. Bên cạnh đó, màu xanh đậm còn có ưu điểm ít bám bẩn, khó nhận ra các vết xước nhỏ, giúp giữ điện thoại trông mới lâu hơn.

So với hai màu trên, Cam Vũ Trụ hướng đến những người thích sự mới lạ, dám thử nghiệm và luôn muốn khẳng định phong cách riêng. Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, màu này cũng khá đặc biệt khi ít xuất hiện ở các dòng iPhone trước đây, tạo sự độc quyền cho người sở hữu.

iPhone 17 Pro Max có mấy màu, đâu là màu đẹp nên mua?

Hiện tại iPhone 17 series năm nay đã giới thiệu 3 tùy chọn chính thức gồm Bạc, Xanh Đậm và Cam Vũ Trụ. Với màu Bạc, người dùng sẽ có một thiết bị thanh lịch, tinh tế và rất dễ phối với mọi loại phụ kiện, thích hợp cho ai ưu tiên sự đơn giản nhưng bền vững theo thời gian. Màu Xanh Đậm lại mang đến cảm giác hiện đại, cá tính và sang trọng, phù hợp với người trẻ hiện nay.

Trong đó, Cam Vũ Trụ là nét chấm phá táo bạo, phù hợp cho người dùng thích thể hiện cá tính và khác biệt. Nhìn chung, lựa chọn màu nào vẫn dựa vào sở thích cá nhân và mắt thẩm mỹ. Cả ba màu đều có sức hút riêng, mang lại trải nghiệm khác nhau. Nếu muốn một chiếc iPhone thật sự tạo điểm nhấn, thì Cosmic Orange chắc chắn sẽ khiến người dùng hài lòng.

Bài viết trên đã giúp người dùng có được đáp án cho câu hỏi ‘’iPhone 17 Pro Max có mấy màu?’’ Mỗi màu đều có ưu điểm nổi bật, từ sự tinh tế, sang trọng cho đến cá tính và khác biệt, đáp ứng đa dạng nhu cầu. Hy vọng qua những thông tin này, người dùng đã có thêm gợi ý để chọn được màu sắc phù hợp với gu thẩm mỹ và phong cách sử dụng mỗi cá nhân.