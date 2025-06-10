iPhone 17 Pro Max có mấy màu? Màu nào đẹp nên mua?

iPhone 17 Pro Max có mấy màu? Chi tiết bảng màu chính thức năm nay
iPhone 17 Pro Max có 3 màu là Bạc, Xanh Đậm và Cam Vũ Trụ với phong cách riêng cho từng người dùng. Mỗi phiên bản màu không chỉ mang nét thẩm mỹ riêng mà còn thể hiện phong cách khác biệt cho người dùng.
Bạc (Silver)
Màu Bạc (Silver) trên iPhone 17 Pro Max tiếp tục là lựa chọn phổ biến, mang đến cảm giác tinh tế và sang trọng cho người dùng khi mang ra ngoài. Phiên bản Bạc sở hữu lợi thế là khó bám vân tay và hạn chế trầy xước nhẹ, giúp máy duy trì vẻ ngoài tươi mới theo thời gian.
Màu Bạc cũng có ưu điểm là ít bị lộ dấu vân tay hay trầy xước nhẹ trong quá trình sử dụng, giúp máy luôn giữ được vẻ ngoài mới mẻ theo thời gian. Đây là lựa chọn hợp lý cho những ai đang muốn sở hữu chiếc smartphone mang vẻ đẹp tinh tế và sang trọng. Gam màu này cũng dễ phối hợp với mọi loại phụ kiện từ ốp lưng, dây sạc đến các thiết bị công nghệ khác.
Màu Xanh Đậm (Deep Blue)
Màu Xanh Đậm (Deep Blue) là điểm nhấn mới mẻ và đầy cá tính trên iPhone 17 Pro Max năm nay. Với sắc xanh trầm ấm, màu này gợi cảm giác mạnh mẽ nhưng vẫn toát lên sự sang trọng, phù hợp cho người muốn chiếc điện thoại trở nên nổi bật mà không quá rực rỡ.
Deep Blue mang hơi hướng hiện đại và thời thượng, là sự cân bằng hoàn hảo giữa tính thẩm mỹ và phong cách. Màu sắc này cũng khá “dễ tính” khi kết hợp với nhiều loại phụ kiện, đặc biệt là các ốp lưng trong suốt hoặc tông màu tối. Bên cạnh đó, màu xanh đậm còn có ưu điểm ít bám bẩn, khó nhận ra các vết xước nhỏ, giúp giữ điện thoại trông mới lâu hơn.
Màu Cam Vũ Trụ (Cosmic Orange)
Màu Cam Vũ Trụ (Cosmic Orange) là phiên bản hoàn toàn mới, tạo nên sự khác biệt rõ rệt cho iPhone 17 Pro Max. Đây là màu sắc được Apple lấy cảm hứng từ sự năng động và rực rỡ của vũ trụ, mang đến cảm giác tươi trẻ, táo bạo và hiện đại. Cam Vũ Trụ dưới ánh sáng rực rỡ trở nên cuốn hút, dễ dàng gây chú ý và khẳng định cá tính mạnh mẽ của người dùng.
So với hai màu trên, Cam Vũ Trụ hướng đến những người thích sự mới lạ, dám thử nghiệm và luôn muốn khẳng định phong cách riêng. Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, màu này cũng khá đặc biệt khi ít xuất hiện ở các dòng iPhone trước đây, tạo sự độc quyền cho người sở hữu.
iPhone 17 Pro Max có mấy màu, đâu là màu đẹp nên mua?
Hiện tại iPhone 17 series năm nay đã giới thiệu 3 tùy chọn chính thức gồm Bạc, Xanh Đậm và Cam Vũ Trụ. Với màu Bạc, người dùng sẽ có một thiết bị thanh lịch, tinh tế và rất dễ phối với mọi loại phụ kiện, thích hợp cho ai ưu tiên sự đơn giản nhưng bền vững theo thời gian. Màu Xanh Đậm lại mang đến cảm giác hiện đại, cá tính và sang trọng, phù hợp với người trẻ hiện nay.
Trong đó, Cam Vũ Trụ là nét chấm phá táo bạo, phù hợp cho người dùng thích thể hiện cá tính và khác biệt. Nhìn chung, lựa chọn màu nào vẫn dựa vào sở thích cá nhân và mắt thẩm mỹ. Cả ba màu đều có sức hút riêng, mang lại trải nghiệm khác nhau. Nếu muốn một chiếc iPhone thật sự tạo điểm nhấn, thì Cosmic Orange chắc chắn sẽ khiến người dùng hài lòng.
Bài viết trên đã giúp người dùng có được đáp án cho câu hỏi ‘’iPhone 17 Pro Max có mấy màu?’’ Mỗi màu đều có ưu điểm nổi bật, từ sự tinh tế, sang trọng cho đến cá tính và khác biệt, đáp ứng đa dạng nhu cầu. Hy vọng qua những thông tin này, người dùng đã có thêm gợi ý để chọn được màu sắc phù hợp với gu thẩm mỹ và phong cách sử dụng mỗi cá nhân.