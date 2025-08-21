iPhone 17 Pro Max có camera FaceTime dưới màn hình không ‘tai thỏ’?

Đây là vấn đề không chỉ liên quan đến thiết kế thẩm mỹ, mà còn thể hiện chiến lược dài hạn của Apple trong việc tái định hình trải nghiệm hiển thị trên iPhone.

Người dùng mong đợi công nghệ camera dưới màn hình xuất hiện trên iPhone 17 Pro Max. Ảnh minh hoạ

Kể từ khi iPhone X ra mắt vào năm 2017, Apple đã áp dụng thiết kế “tai thỏ” để chứa hệ thống Face ID và camera trước. Mặc dù gây tranh cãi, nhưng tai thỏ nhanh chóng trở thành biểu tượng nhận diện của iPhone.

Đến năm 2022, với iPhone 14 Pro, Apple đã chuyển sang thiết kế Dynamic Island – một sự biến tấu thông minh khi biến phần cắt màn hình thành khu vực hiển thị thông tin tương tác.

Dynamic Island được đánh giá cao về trải nghiệm phần mềm, nhưng thực chất vẫn là giải pháp tạm thời, chưa giải quyết triệt để vấn đề hiển thị toàn màn hình.

Vì thế, cộng đồng công nghệ tin rằng việc loại bỏ hoàn toàn tai thỏ/đục lỗ, thay bằng camera FaceTime dưới màn hình, là bước tiến tiếp theo tất yếu của Apple.

Camera ẩn dưới màn hình trên iPhone 17 Pro Max có khả thi?