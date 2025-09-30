iPhone 17 Pro Max chỉ 37,290 triệu đồng, đủ hàng, không cần chờ đợi

Suốt hơn 1 tuần từ khi chính thức mở bán, thị trường Việt Nam vẫn chứng kiến “sức nóng” chưa từng có tiền lệ trước đó của iPhone 17, iPhone Air. Đây là năm đầu tiên Việt Nam mở bán chung với thị trường toàn cầu, cộng với tâm lý hào hứng sở hữu sớm iPhone thế hệ mới từ người dùng, dẫn đến nguồn cung giai đoạn đầu khan hiếm ở tất cả các phiên bản.

Ghi nhận tại hệ thống bán lẻ Di Động Việt - Đại lý uỷ quyền chính thức của Apple tại Việt Nam, sau 10 ngày mở bán, lần đầu tiên bảng giá iPhone 17, iPhone Air đã có sự điều chỉnh giảm. Đặc biệt, Di Động Việt hiện cũng đã ổn định lượng hàng hoá, đảm bảo sẵn hàng để phục vụ khách hàng mua ngay trực tiếp với nhiều ưu đãi hấp dẫn chỉ có trong giai đoạn này.

Đại diện Di Động Việt cho biết để tri ân khách hàng đã tin chọn hệ thống trong suốt thời gian qua, Di Động Việt sẽ có “3 ngày deal sốc” dành riêng cho iPhone 17, iPhone Air để khách hàng, iFan có thể sở hữu máy sớm nhất, không cần chờ đợi và vẫn có giá tốt nhất.

Bảng giá iPhone 17, iPhone Air mới nhất tại Di Động Việt.

Vào sáng 30/9, ghi nhận bảng giá iPhone 17, iPhone Air mới nhất tại Di Động Việt đang về giá tốt nhất thị trường. Đơn cử, iPhone 17 Pro Max 256GB | 512GB | 1TB | 2TB đang có giá lần lượt: 37,290 triệu đồng; 44,990 triệu đồng; 50,990 triệu đồng và 63,990 triệu đồng.