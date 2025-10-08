iPhone 17 Pro Max: Chỉ 3 nâng cấp mới này đã hút hồn iFan

Có ba tính năng riêng của iPhone 17 Pro Max làm chiếc iPhone cao cấp nhất của Apple rất khó để bỏ qua, mặc dù nhiều người tỏ ra thích iPhone 17 Air hơn.

Concept iPhone 17 Pro Max màu cam. Ảnh: Technizo Concept

Màn hình chống chói

Với những người yêu ngày nắng đẹp, thậm chí đến tâm trạng của họ cũng phụ thuộc nhiều vào việc trời có nắng hay không, và khả năng ra ngoài tận hưởng ánh nắng là điều khó bỏ qua.

Vì vậy, họ sẽ rất hào hứng với tin tức rò rỉ rằng iPhone 17 Pro và 17 Pro Max sẽ được trang bị màn hình chống phản chiếu (anti-reflective) mới.

Những tin tức rò rỉ lần đầu về lớp phủ màn hình chống phản chiếu này vào năm 2024. Theo thông tin rò rỉ, nó có khả năng chống trầy xước tốt hơn Ceramic Shield hiện tại, do đó các mẫu iPhone 17 sử dụng công nghệ này sẽ chống chịu hao mòn tốt hơn theo thời gian sử dụng.

Điều gì đáng mong đợi nhất ở iPhone 17 Pro Max?

Đầu năm nay, Apple đã gặp khó khăn trong việc mở rộng quy trình phủ lớp chống phản chiếu lên màn hình, khiến nhiều người cho rằng tính năng này sẽ bị hủy bỏ.

Quá trình phủ lớp chống phản chiếu khi đó quá phức tạp, làm chậm tốc độ sản xuất. Tuy nhiên, hiện tại quy trình đã được cải thiện, và loại màn hình mới lại một lần nữa trở thành lựa chọn khả thi.