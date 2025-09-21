iPhone 17 Pro Max 'cháy hàng', Honda Vision giảm giá tiền triệu

iPhone 17 Pro Max “cháy hàng”, nhiều người Việt đua nhau chi tiền để nhận máy sớm

Tối 12/9, theo Đời Sống & Pháp Luật, Apple cùng các đại lý ủy quyền tại Việt Nam chính thức mở cổng đặt cọc trước cho iPhone 17 và iPhone Air. Theo kế hoạch, loạt sản phẩm này sẽ lên kệ từ 8h sáng 19/9. Nhưng chỉ sau thời gian ngắn mở cọc, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max đã rơi vào tình trạng cháy hàng, đặc biệt là phiên bản màu cam vũ trụ khiến thời gian giao hàng bị kéo dài.

Trên các hội nhóm iPhone, nhiều người bắt đầu rao bán lại suất nhận iPhone 17 Pro/Pro Max sớm với mức giá cao hơn từ 4-8 triệu đồng. Đắt nhất là iPhone 17 Pro Max 256GB màu cam vũ trụ, được thổi giá lên 46 triệu đồng, tức cao hơn 8 triệu so với giá niêm yết. Các phiên bản dung lượng lớn hơn thậm chí còn có mức chênh lệch lớn hơn.

Ngoài màu cam, hai phiên bản bạc và xanh đậm cũng được chào bán lại nhưng chỉ cao hơn khoảng 2-3 triệu đồng. Mức giá biến động tùy thuộc vào màu sắc và thời điểm nhận máy, trong đó những suất nhận máy ngay sáng 19/9 luôn là hàng “hot” nhất.

Thực tế, tình trạng gom suất để bán lại iPhone với giá cao đã xuất hiện từ nhiều năm nay, nhất là khi Apple ra mắt màu mới. Nắm bắt tâm lý “phải có máy sớm”, không ít người sẵn sàng bỏ thêm hàng triệu đồng để trở thành những người đầu tiên cầm trên tay iPhone mới.

Honda Vision giảm giá tiền triệu