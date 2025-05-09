iPhone 17 Pro Max 'ăn đứt' iPhone 16 Pro Max ở điểm nào?

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, Apple sẽ tổ chức sự kiện thường niên vào ngày 9/9 (10/9 - giờ Việt Nam) để ra mắt dòng iPhone 17.

Các màu dự kiến của iPhone 17 Pro Max. Ảnh: Zee Tech

Trong khi giới công nghệ vẫn đang đồn đoán về những nâng cấp, một số nguồn tin rò rỉ đã tập trung hé lộ những cải tiến đáng chú ý của iPhone 17 Pro Max – dòng sản phẩm cao cấp nhất, được kỳ vọng sẽ mang đến trải nghiệm tốt hơn hẳn so với iPhone 16 Pro Max.

Màn hình sáng hơn, hiển thị tốt ngoài trời nắng

Theo tài khoản rò rỉ nổi tiếng trên Weibo có tên Instant Digital, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max sẽ được nâng cấp mạnh mẽ về màn hình. Nguồn tin này khẳng định Apple sẽ tăng độ sáng tối đa, giúp thiết bị hiển thị rõ ràng ngay cả khi người dùng sử dụng dưới ánh nắng gay gắt mùa hè trong thời gian dài.

iPhone 17 Air có thể rất tuyệt, nhưng fan hâm mộ Apple có thực sự muốn?

Dù chưa có con số cụ thể, so sánh với thế hệ trước cho thấy đây là một bước tiến đáng kể.

Hiện tại, iPhone 16 Pro Max đã đạt độ sáng tối đa 2.000 nits, vốn đã thuộc hàng cao nhất trong thị trường smartphone.

Nếu Apple nâng thêm một nấc mới, màn hình iPhone 17 Pro Max sẽ trở thành lựa chọn hàng đầu cho những ai thường xuyên làm việc, chụp ảnh hay giải trí ngoài trời.

Ngoài độ sáng, Apple cũng được cho là tối ưu tần số quét màn hình để ổn định hơn khi chơi game.