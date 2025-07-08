iPhone 17 Pro Max: 7 tính năng đỉnh cao mới được mong đợi ra mắt tháng tới

Dưới đây là 7 tính năng hoàn toàn mới sẽ xuất hiện trên iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max.

Concept iPhone 17 Pro Max màu mới. Ảnh: Technizo Concept

Chip A19 Pro hoàn toàn mới

Apple sẽ tiếp tục nâng cấp iPhone mới với dòng chip A-series thế hệ tiếp theo, lần này là A19 Pro.

Đây sẽ là dòng chip mạnh nhất mà Apple từng sản xuất, được dành riêng cho iPhone 17 Pro và 17 Pro Max. Trong khi đó, phiên bản iPhone 17 Air được cho là sẽ sử dụng biến thể tuỳ chỉnh của chip A19, còn iPhone 17 tiêu chuẩn sẽ sử dụng bản A19 thông thường.

Với A19 Pro, người dùng có thể kỳ vọng vào hiệu suất vượt trội, hỗ trợ tốt hơn cho các tác vụ đòi hỏi khả năng xử lý cao, đặc biệt là các tính năng liên quan đến trí tuệ nhân tạo (Apple Intelligence).

Camera trước 24MP và camera tele 48MP

Camera của iPhone luôn được cải tiến qua từng năm, nhưng phần lớn những nâng cấp đó thường chỉ tập trung vào camera sau.