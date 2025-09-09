iPhone 17 Pro Max: 14 nâng cấp quan trọng được xác nhận ngay trước giờ G

Sự kiện ra mắt iPhone 17 chỉ còn tính bằng giờ, và tin tức rò rỉ đang nóng hơn bao giờ hết. Vào ngày 9/9 (0h00 ngày 10/9 - giờ Việt Nam), Apple dự kiến công bố tới 7 sản phẩm mới trong sự kiện mang tên “Awe Dropping”, bao gồm cả các mẫu iPhone cao cấp.

Concept iPhone 17 Pro Max. Ảnh: Technizo Concept

Một rò rỉ phút chót đã xác nhận 14 nâng cấp quan trọng dành cho iPhone 17 Pro Max, nổi bật là khả năng zoom 8x và hệ thống tản nhiệt cải tiến mạnh mẽ.

Thiết kế: Kết hợp nhôm và kính, logo táo hạ thấp

Cả iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max đều phải đối mặt với cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành ngôi “smartphone tốt nhất”, nhưng các thông tin rò rỉ cho thấy Apple đã có nhiều thay đổi lớn. Ngoài hệ thống camera, thiết kế cũng sẽ được làm mới đáng kể.

Theo báo cáo từ The Information, bộ đôi iPhone Pro năm nay sẽ sở hữu khung kết hợp nhôm và kính, thay vì titan như trước. Rò rỉ hình ảnh ốp lưng trong suốt còn hé lộ chi tiết ô vuông bo tròn mờ phía sau, che phần tiếp giáp giữa kim loại và kính cũng như vùng chứa hệ thống MagSafe.

Video concept iPhone 17 Pro Max màu cam mới. (Nguồn: Technizo Concept)