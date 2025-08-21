iPhone 17 Pro có thể sẽ là mẫu máy khó bán nhất năm nay

Chỉ còn vài tuần nữa, toàn bộ dòng sản phẩm iPhone 17 sẽ chính thức được Apple ra mắt, với mỗi phiên bản đều có những điểm nhấn riêng để thu hút người dùng năm nay. Tuy nhiên, có một mẫu máy được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn hơn bình thường trong cuộc đua doanh số: iPhone 17 Pro.

Các màu mới dự kiến của iPhone 17 Pro sắp ra mắt. Ảnh: Appleinsider

iPhone 17 Air và 17 Pro Max có thể khiến iPhone 17 Pro trở thành “sản phẩm ngách”. Thông thường, Apple chỉ có hai mẫu iPhone cao cấp: Pro và Pro Max. Nhưng năm nay, người dùng sẽ có đến ba lựa chọn cao cấp: iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max và iPhone 17 Air.

Trong đó, iPhone 17 Air – phiên bản thay thế cho dòng Plus – sẽ được trang bị nhiều tính năng tiệm cận dòng Pro và có thể sở hữu mức giá cao hơn.

Điểm đặc biệt là iPhone 17 Air sẽ mang danh “cao cấp” chủ yếu nhờ thiết kế siêu mỏng, mang tính tương lai.