iPhone 17 Pro có phá vỡ chuỗi 8 năm giữ giá của Apple?

Nếu cảm giác iPhone 17 Pro sẽ tăng giá nghe quen thuộc với bạn, đó là vì tin tức như vậy đã lặp đi lặp lại nhiều lần trước đây, kiểu như: Giá iPhone 14 Pro sẽ tăng, giá iPhone 15 Pro sẽ tăng, giá iPhone 16 Pro sẽ tăng.

Concept iPhone 17 Pro. Ảnh: Macrumors

Một nguồn tin có lịch sử rò rỉ thông tin chính xác trên nền tảng Weibo (Trung Quốc) mới đây cho biết, mẫu iPhone 17 Pro nhỏ hơn với màn hình 6,3 inch sẽ có giá khởi điểm 1.049 USD tại Mỹ với dung lượng lưu trữ 256GB, trong khi iPhone 16 Pro hiện bắt đầu ở mức 999 USD với 128GB bộ nhớ.

Apple đã duy trì ít nhất một mẫu iPhone Pro (hoặc phiên bản tương đương) với giá khởi điểm 999 USD tại Mỹ kể từ khi ra mắt iPhone X vào năm 2017. Nếu tin tức rò rỉ trên là thật, iPhone 17 Pro sẽ phá vỡ chuỗi giữ giá kéo dài suốt 8 năm này.