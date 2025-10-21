iPhone 17 Pro 512gb giá bao nhiêu? Nên mua dòng 17 nào năm nay?

iPhone 17 Pro 512gb giá bao nhiêu?
Tại Việt Nam, giá iPhone 17 Pro 512gb được bán với mức giá 41.490.000đ. Đây là một mức giá hợp lý của một chiếc điện thoại flagship cao cấp, thể hiện rõ đẳng cấp và sự tinh tế đặc trưng của Apple.
Dòng máy này hướng đến doanh nhân, nhân viên văn phòng có thu nhập ổn định. Ngoài ra, thiết bị này phù hợp với người dùng đam mê công nghệ, muốn tận hưởng hiệu năng mượt mà cùng hệ thống camera tiên tiến.
Ở đâu bán iPhone 17 Pro 512gb giá đúng, chuẩn hãng?
Giữa hàng loạt thương hiệu phân phối điện thoại tại Việt Nam, CellphoneS luôn được xem là địa chỉ uy tín được đông đảo khách hàng tin tưởng. Tại đây, mọi sản phẩm iPhone đều có nguồn gốc rõ ràng, giấy tờ bảo hành chuẩn hãng, chính sách hậu mãi hấp dẫn cùng mức giá cạnh tranh so với thị trường.
Ngoài ra, CellphoneS còn thường xuyên triển khai ưu đãi trả góp, thu cũ lên mới, giúp khách hàng dễ dàng sở hữu chiếc iPhone 17 Pro 512gb mơ ước. CellphoneS còn tối ưu quy trình mua sắm bằng dịch vụ giao hàng tận tay khi đặt điện thoại qua website gốc của hệ thống, mang đến sự tiện lợi cho khách hàng.
Nên mua dòng điện thoại iPhone 17 nào năm nay?
Tháng 9/2025, Apple đã làm dậy sóng giới công nghệ khi trình làng cùng lúc bộ 3 siêu phẩm điện thoại iPhone 17 series: iPhone 17 thường, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Mỗi dòng điện thoại này đều có những công nghệ nổi bật, phù hợp với nhiều khách hàng và mục đích tiêu dùng khác nhau.
iPhone 17 thường
Dù là dòng tiêu chuẩn, iPhone 17 vẫn là lựa chọn đáng sở hữu cho người dùng phổ thông. Máy có các phiên bản dung lượng 256gb và 512gb, mang đến không gian lưu trữ rộng rãi cho ảnh, video và ứng dụng. Hiệu suất ấn tượng giúp người dùng thao tác nhanh nhạy trên mọi ứng dụng, dù là xem phim, làm việc hay gaming.
Khả năng gaming ấn tượng trên iPhone 17
iPhone 17 ghi điểm bằng thiết kế khung nhôm tinh tế và màn hình chất lượng, hạn chế phản chiếu ánh sáng đến 33%, giúp người dùng sử dụng ngoài trời mà không bị mỏi mắt. Đây là lựa chọn phù hợp với những ai muốn một chiếc iPhone ổn định, hiệu năng tốt, giá hợp lý mà không cần đầu tư vào các phiên bản Pro cao cấp.
iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro là sản phẩm hướng đến nhóm người dùng muốn khai thác nhiều công nghệ chuyên nghiệp mà vẫn gọn nhẹ, không cồng kềnh. Với chiếc máy này, người dùng còn có thể tùy ý quay phim, chụp ảnh sắc nét nhờ hệ thống camera nâng cấp mạnh mẽ cùng cảm biến quang học thế hệ mới.
Cụm 3 camera sau 48MP của iPhone 17 Pro
Tính năng Apple Intelligent cũng được tối ưu sâu hơn, có khả năng viết, vẽ, dịch thuật, tìm thông tin,... giúp người dùng quản lý công việc và thời gian hiệu quả. Ngoài ra, với thời lượng pin ấn tượng và sạc nhanh vượt trội, iPhone 17 Pro luôn bên cạnh và hỗ trợ người dùng giải quyết công việc hằng ngày.
iPhone 17 Pro Max
iPhone 17 Pro Max “sinh ra” dành cho những người dùng sẵn sàng chi tiền cho một chiếc điện thoại Apple có kích cỡ màn hình lớn và đa nhiệm đỉnh cao. Với kho lưu trữ lên đến 2TB, người dùng có thể cất trữ cả thư viện phim, album ảnh và game yêu thích.
Màn hình cỡ lớn 6.9 inch của iPhone 17 Pro Max
Hơn thế nữa, viên pin dung lượng lớn với thời gian xem video lên đến 37 tiếng cho phép người dùng chìm đắm trong thế giới giải trí bất tận suốt một ngày dài. Sở hữu iPhone 17 Pro Max trong tay, mọi giới hạn dường như được khai mở, mang đến cho người dùng cảm giác làm chủ công nghệ đỉnh cao.
Biết được iPhone 17 Pro 512GB giá bao nhiêu sẽ giúp người dùng có góc nhìn tổng quan và đưa ra quyết định mua chính xác. Từ 17 tiêu chuẩn, Pro mạnh mẽ cho đến Pro Max cao cấp, mỗi phiên bản đều được tinh chỉnh để phù hợp với từng nhu cầu. Dù là mẫu nào, iPhone 17 series vẫn toát lên vẻ đẳng cấp đặc trưng của Apple