iPhone 17 Pro 512gb giá bao nhiêu? Nên mua dòng 17 nào năm nay?

iPhone 17 Pro 512gb giá bao nhiêu?

Tại Việt Nam, giá iPhone 17 Pro 512gb được bán với mức giá 41.490.000đ. Đây là một mức giá hợp lý của một chiếc điện thoại flagship cao cấp, thể hiện rõ đẳng cấp và sự tinh tế đặc trưng của Apple.

Dòng máy này hướng đến doanh nhân, nhân viên văn phòng có thu nhập ổn định. Ngoài ra, thiết bị này phù hợp với người dùng đam mê công nghệ, muốn tận hưởng hiệu năng mượt mà cùng hệ thống camera tiên tiến.

Ở đâu bán iPhone 17 Pro 512gb giá đúng, chuẩn hãng?

Giữa hàng loạt thương hiệu phân phối điện thoại tại Việt Nam, CellphoneS luôn được xem là địa chỉ uy tín được đông đảo khách hàng tin tưởng. Tại đây, mọi sản phẩm iPhone đều có nguồn gốc rõ ràng, giấy tờ bảo hành chuẩn hãng, chính sách hậu mãi hấp dẫn cùng mức giá cạnh tranh so với thị trường.