iPhone 17 Pro: 3 lý do thuyết phục để nâng cấp từ iPhone 16 Pro

1. Nâng cấp mạnh mẽ về camera

Một trong những điểm chắc chắn khi iPhone ra mắt thế hệ mới là hệ thống camera sẽ được cải thiện. Và iPhone 17 Pro không phải ngoại lệ, với ít nhất ba thay đổi lớn về camera được đồn đoán.

Một concept iPhone 17 Pro Max. Ảnh: Technizo Concept

Camera TrueDepth 24MP: Camera trước vốn đã “dậm chân tại chỗ” trong nhiều năm, nay được nâng cấp gấp đôi độ phân giải, từ 12MP (trên iPhone 16 Pro) lên 24MP. Điều này hứa hẹn mang lại ảnh selfie sắc nét hơn và chất lượng gọi video vượt trội.

Ống kính Telephoto 48MP: Trên iPhone 16 Pro, camera Telephoto chỉ dừng ở 12MP. Nhưng iPhone 17 Pro sẽ đưa thông số này lên 48MP, giúp cả ba camera sau đều đạt 48MP. Đây là một bước tiến lớn trong chụp ảnh zoom quang học, vốn được người dùng Pro mong chờ.

Tính năng quay đa camera (multi-cam recording): Ứng dụng Camera gốc trên iPhone 17 Pro và Pro Max có thể sẽ hỗ trợ quay đồng thời bằng nhiều camera. Dù các ứng dụng bên thứ ba đã làm được điều này từ lâu, việc Apple tích hợp trực tiếp sẽ giúp người dùng sáng tạo video chuyên nghiệp hơn.

Nhìn chung, với bộ nâng cấp đồng đều cả trước lẫn sau, iPhone 17 Pro sẽ là lựa chọn hấp dẫn cho những ai đặt nặng yếu tố nhiếp ảnh và video.