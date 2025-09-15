iPhone 17 phá kỷ lục đặt hàng tại thị trường khó tính nhất thế giới

Nhu cầu bùng nổ tại thị trường chiến lược

Trong nhiều năm qua, Trung Quốc luôn là thị trường trọng điểm của Apple, đồng thời cũng là nơi hãng gặp không ít thách thức khi đối đầu với sự cạnh tranh gay gắt từ các thương hiệu nội địa như Huawei, Oppo, Vivo hay Xiaomi.

Tuy nhiên, với lần ra mắt iPhone 17, Apple dường như đã thành công trong việc thổi bùng lại nhu cầu tiêu dùng và giành lại sự chú ý từ công chúng.

iPhone 17 Pro Max màu cam. Ảnh: Tom's Guide

Theo báo South China Morning Post (SCMP), chỉ sau một phút mở đặt hàng, doanh số iPhone 17 trên nền tảng thương mại điện tử lớn JD.com đã vượt qua tổng lượng đặt trước trong ngày đầu tiên của iPhone 16 năm ngoái.

Đây là tín hiệu cho thấy sức hút mạnh mẽ của thế hệ iPhone mới đối với khách hàng Trung Quốc.

Trong số các phiên bản được tung ra, iPhone 17 dung lượng 256GB được ghi nhận là mẫu bán chạy nhất qua hệ thống của JD.com.

Sức cầu quá lớn đã khiến không ít người tiêu dùng gặp khó khăn khi đặt mua trực tiếp trên website chính thức của Apple.