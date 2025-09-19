iPhone 17, iPhone Air 'gây sốt' ngày chính thức mở bán tại Việt Nam

Về lựa chọn của khách hàng, có đến 65% khách chọn iPhone 17 Pro Max trên tổng bốn dòng iPhone mới năm nay. Nếu tính riêng iPhone 17 Pro Max, phiên bản dung lượng 256GB được chọn nhiều nhất; về màu sắc, 60% khách chọn màu Cam Vũ Trụ.

Theo ghi nhận, giai đoạn mở đặt cọc, Di Động Việt đã nhận về gần 27.000 lượt đăng ký. Không chỉ trên các kênh online, tại các cửa hàng, hệ thống cũng ghi nhận lượng khách đến tham khảo chương trình đặt cọc khá đông, tăng lượng khách đến trải nghiệm mua sắm tại cửa hàng lên gấp đôi so với ngày thường.

Các model khác, hiện khoảng 20% khách chọn iPhone 17 Pro, phiên bản màu Cam Vũ Trụ chiếm khoảng 50% lựa chọn. 11% khách chọn iPhone 17, màu Tím Oải Hương được chọn nhiều nhất - khoảng 37%. Và 4% chọn iPhone Air, màu Trắng Mây chiếm 36% lựa chọn.

Đại diện Di Động Việt nhận định: “Thị trường Việt Nam năm nay chứng kiến sức hút mạnh mẽ của iPhone 17, iPhone Air. Ngay trong ngày đầu mở bán, chúng tôi ghi nhận không chỉ có khách hàng đến nhận máy cọc trước mà lượng khách đến tham khảo mua ngay cũng rất cao. Thời điểm này, chúng tôi đang nỗ lực để có thể duy trì nguồn cung ổn định, phục vụ khách hàng có máy ngay trong giai đoạn đầu này.

Ngày đầu mở bán: Lượng khách nhận máy và mua trực tiếp tăng cao, nguồn cung đang được nỗ lực đảm bảo

Ngoài ra, để khách hàng dễ dàng tiếp cận sản phẩm mới sớm nhất, Di Động Việt cũng tiếp tục triển khai các ưu đãi đặc biệt như chương trình trợ giá trade-in, chương trình “Trả góp 30” không kèm điều kiện, giúp khách hàng vừa lên đời iPhone mới vừa có thể cân đối tài chính hợp lý”.