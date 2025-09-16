iPhone 17 có gì mới? Lý do nên sở hữu ngay siêu phẩm này

Những nâng cấp đáng giá trên iPhone 17

Thiết kế và Màn hình ProMotion - Trải nghiệm thị giác đỉnh cao

iPhone 17 khoác lên mình một diện mạo mới đầy cuốn hút với 5 tùy chọn màu sắc tuyệt đẹp: Lavender (Tím Oải hương), Mist Blue (Xanh Lam khói), Black (Đen), White (Trắng), và Sage (Xanh Lá xô thơm). Màn hình được mở rộng lên 6.3 inch với viền mỏng hơn, mang đến không gian hiển thị ấn tượng.

Lần đầu tiên, iPhone 17 tiêu chuẩn được trang bị ProMotion 120Hz và màn hình luôn bật (Always-On Display), mang đến trải nghiệm cuộn lướt mượt mà và tiết kiệm năng lượng. Với độ sáng tối đa 3000 nits, lớp phủ chống phản chiếu 7 lớp và kính Ceramic Shield 2 chống trầy xước gấp 3 lần, thiết bị đảm bảo hiển thị sắc nét trong mọi điều kiện ánh sáng.

Sức mạnh A19 Bionic và thời lượng pin vượt trội

iPhone 17 sử dụng vi xử lý A19 Bionic tiến trình 3nm, mang lại hiệu năng CPU, GPU vượt trội cho tác vụ đồ họa, chơi game và tối ưu Apple Intelligence, giúp thao tác nhanh, thông minh hơn. Nhờ A19, thời lượng pin tăng đáng kể, cho phép xem video lâu hơn 8 giờ so với iPhone 16. Công nghệ sạc nhanh được nâng cấp giúp sạc 50% pin chỉ trong 20 phút, đảm bảo bạn luôn kết nối suốt cả ngày dài.

Camera kép 48MP - Nhiếp ảnh di động lên tầm cao mới