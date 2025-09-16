iPhone 17 có gì mới? Lý do nên sở hữu ngay siêu phẩm này

Những nâng cấp đáng giá trên iPhone 17
Thiết kế và Màn hình ProMotion - Trải nghiệm thị giác đỉnh cao
iPhone 17 khoác lên mình một diện mạo mới đầy cuốn hút với 5 tùy chọn màu sắc tuyệt đẹp: Lavender (Tím Oải hương), Mist Blue (Xanh Lam khói), Black (Đen), White (Trắng), và Sage (Xanh Lá xô thơm). Màn hình được mở rộng lên 6.3 inch với viền mỏng hơn, mang đến không gian hiển thị ấn tượng.
Lần đầu tiên, iPhone 17 tiêu chuẩn được trang bị ProMotion 120Hz và màn hình luôn bật (Always-On Display), mang đến trải nghiệm cuộn lướt mượt mà và tiết kiệm năng lượng. Với độ sáng tối đa 3000 nits, lớp phủ chống phản chiếu 7 lớp và kính Ceramic Shield 2 chống trầy xước gấp 3 lần, thiết bị đảm bảo hiển thị sắc nét trong mọi điều kiện ánh sáng.
Sức mạnh A19 Bionic và thời lượng pin vượt trội
iPhone 17 sử dụng vi xử lý A19 Bionic tiến trình 3nm, mang lại hiệu năng CPU, GPU vượt trội cho tác vụ đồ họa, chơi game và tối ưu Apple Intelligence, giúp thao tác nhanh, thông minh hơn. Nhờ A19, thời lượng pin tăng đáng kể, cho phép xem video lâu hơn 8 giờ so với iPhone 16. Công nghệ sạc nhanh được nâng cấp giúp sạc 50% pin chỉ trong 20 phút, đảm bảo bạn luôn kết nối suốt cả ngày dài.
Camera kép 48MP - Nhiếp ảnh di động lên tầm cao mới
iPhone 17 sở hữu hệ thống camera nâng cấp toàn diện với camera chính 48MP Dual Fusion kết hợp telephoto 2x quang học, cho ảnh mặc định 24MP chi tiết, dung lượng tối ưu. Camera siêu rộng cũng đạt 48MP, gấp 4 lần thế hệ trước, giúp chụp macro và phong cảnh sắc nét, sống động ở mọi điều kiện.
Camera trước Center Stage - "Vua selfie" thế hệ mới
Camera trước của iPhone 17 có cảm biến vuông mới với kích thước gần gấp đôi, độ phân giải 18MP và tích hợp Center Stage, cho phép chụp selfie phong cảnh mà không cần xoay máy, tự động mở rộng khung hình khi có thêm người, cùng chống rung video vượt trội. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các nhà sáng tạo nội dung và người yêu thích selfie.
Bảng giá iPhone 17 và những lý do nên sở hữu ngay
|Phiên bản
|Giá tại Mỹ
|Giá dự kiến tại TopZone
|iPhone 17 256GB
|Từ $799
|Từ 24.990.000₫
|iPhone 17 512GB
|Từ $999
|Từ 31.490.000₫
(Lưu ý: Bảng giá cập nhật ngày 15/09/2025 và có thể thay đổi nhẹ khi sản phẩm chính thức mở bán)
Với mức giá khởi điểm không đổi nhưng đi kèm dung lượng lưu trữ gấp đôi (bắt đầu từ 256GB), cùng hàng loạt nâng cấp đắt giá từ màn hình, hiệu năng đến camera, iPhone 17 chính là lựa chọn đầu tư thông minh và hấp dẫn nhất trong năm nay.
Sở hữu iPhone 17 Series và iPhone Air sớm với ngàn ưu đãi độc quyền
Trở thành một trong những người đầu tiên sở hữu thế hệ iPhone mới nhất với iPhone 17 thường, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max và iPhone Air tại TopZone với chương trình đặt trước (Pre-Order) cùng loạt ưu đãi không thể bỏ lỡ:
● Giao trễ tặng ngay 1 triệu (Thời gian hẹn giao sẽ gửi qua tin nhắn từng khách hàng).
● Tặng bình giữ nhiệt MagSafe TopZone phiên bản 5 màu trendy độc quyền (Số lượng có hạn chỉ dành cho 17.000 khách hàng đầu tiên).
● Trả chậm dễ dàng 0% lãi suất, trả trước chỉ từ 10% trong 6 - 12 tháng (Hỗ trợ thẻ tín dụng và nhà tài chính).
● Thu cũ giá cao - Trợ giá đến 3 triệu.
● Giảm đến 2.5 triệu khi thanh toán qua thẻ ngân hàng và ví.
● Mua kèm iPad giảm ngay 2.000.000đ.
● Mua kèm MacBook giảm ngay 3.000.000đ.
● Mua kèm Apple Watch giảm ngay 600.000đ.
● Mua kèm AirPods giảm ngay 500.000đ.
● Tặng PMH đến 500.000đ mua sản phẩm phụ kiện khác (trừ Apple).
● Tặng PMH 200.000đ mua sim MobiFone 6 tháng sử dụng 6MWG125 (8GB/ngày).
● Ưu đãi mua gói bảo hành mở rộng chỉ từ 990.000đ và bảo hiểm rơi vỡ chỉ từ 990.000đ.
● Hỗ trợ chuyển đổi eSIM miễn phí từ 3 nhà mạng Viettel - MobiFone - VinaPhone.
Trong bối cảnh nhu cầu iPhone 17 series tăng cao, việc chọn nơi mua uy tín là điều quan trọng. TopZone là chuỗi cửa hàng ủy quyền cao cấp của Apple tại Việt Nam. Với 2 cửa hàng đạt chuẩn Apple Premium Reseller (APR) cùng hơn 80 điểm bán ủy quyền chính thức (AAR) khác trải dài trên toàn quốc, cùng trong hệ sinh thái các cửa hàng thegioididong.com, TopZone mang đến không gian mua sắm chuẩn quốc tế, trải nghiệm sản phẩm Apple chính hãng và dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp. Đây là địa chỉ đáng tin cậy để khách hàng yên tâm chọn lựa các thiết bị Apple với chất lượng và giá trị đảm bảo.
Đừng bỏ lỡ cơ hội trở thành một trong những người đầu tiên sở hữu siêu phẩm này, đặt trước iPhone 17 Series và iPhone Air ngay hôm nay tại TopZone để nhận trọn bộ ưu đãi hấp dẫn!