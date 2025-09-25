iPhone 17 chính thức ra mắt, iPhone đời cũ giảm giá kỷ lục chỉ từ 3,3 triệu đồng

Theo ghi nhận từ nhiều hệ thống bán lẻ tại Việt Nam, trong tuần đầu mở bán chính thức, lượng đơn đặt hàng iPhone 17, iPhone Air tăng mạnh. Sức nóng từ thế hệ iPhone mới không chỉ thúc đẩy doanh số bán hàng của các đại lý, mà còn tác động đến thị trường iPhone đã qua sử dụng.

Nguồn cung iPhone đã qua sử dụng cũng đang tăng mạnh khi nhiều khách hàng có nhu cầu lên đời iPhone 17, iPhone Air nên chọn hình thức “Thu cũ - Đổi mới”.

Giá iPhone cũ hiện thấp hơn 10% so với máy mới, nhưng vẫn đảm bảo hiệu năng đủ đáp ứng nhu cầu người dùng.

Để cạnh tranh trong mùa cao điểm, các đại lý đã lên kế hoạch điều chỉnh giá các mẫu iPhone cũ nhằm kích cầu và đón đầu xu hướng lên đời thiết bị. Đây được xem là thời điểm tốt để khách hàng tìm được iPhone đúng model, màu sắc và dung lượng mong muốn, vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng vừa tối ưu ngân sách.

iPhone cũ dòng cao cấp giảm giá sâu giữa sức nóng iPhone mới

“Ngay sau thời điểm iPhone 17 ra mắt, nhu cầu khách hàng tìm mua iPhone cũ tại Viện Di Động tăng mạnh so với tháng trước. Các model máy cũ như iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 14 Plus hiện đang được khách hàng quan tâm nhiều nhất”, đại diện Viện Di Động cho biết.