iPhone 17 bị chê dễ trầy xước, Apple nói gì?

Trong khi đó, iFixit cho biết mặt lưng iPhone Air với Ceramic Shield 2 chống xước tốt hơn so với khung nhôm anodized của bản Pro.

Trước làn sóng chỉ trích trên các mạng xã hội Weibo, Facebook và X, Apple phản hồi rằng nhiều vết tròn trên lưng iPhone 17 Pro là do đế sạc MagSafe đã cũ, để lại dấu nhưng có thể lau sạch. Với những vết xước thật sự ở cạnh camera, hãng thừa nhận khung nhôm anodized vẫn có thể xuất hiện trầy xước trong quá trình sử dụng thông thường.

Apple nhấn mạnh các mẫu máy vẫn đáp ứng tiêu chuẩn bền bỉ của ngành. Tuy vậy, “scratchgate” đang khiến nhiều người liên tưởng tới những bê bối trước đây như “Antennagate” (iPhone 4s) hay “Bendgate” (iPhone 6).

Dù Apple lên tiếng trấn an, iFixit khuyến nghị người dùng nên dùng ốp lưng và dán bảo vệ để tránh xước, sứt hoặc nứt mặt kính. Một chiếc ốp trong suốt có thể vừa bảo vệ vừa khoe được màu sắc mới như cam vũ trụ trên iPhone 17 Pro/17 Pro Max.

(Theo Cnet, 9to5mac)